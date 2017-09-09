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    Григорян: «Не будь мы в эфире, я бы дал корреспонденту Журавелю в морду»

    Главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян дал оценку эпизоду (видео), случившемуся между ним и корреспондентом «Матч ТВ» Тимуром Журавелем в начале сезона, когда специалист работал в махачкалинском «Анжи».

    – Что произошло между вами и Тимуром Журавелем после матча с «Локомотивом»? В чем он не прав?

    – Он просто решил провоцировать меня до конца. Понимаю, что у журналистов свои приемы. Тимур хотел вскрыть меня – он и вскрыл. Но ладно если бы он сделал это тонко. Нужно быть беспринципным человеком, чтобы, понимая состояния тренера, действовать так примитивно, как Журавель. Если уж ты специализируешься на падали, будь изящнее.

    – Это не профессионально?

    – Проба низкая. Пока пусть счет будет 1:0 в его пользу. Но Тимур должен понимать: в повседневной жизни я бы просто дал ему в морду. Один раз я на нем обжегся, но если в следующий раз встретимся – я его съем… как сладкую булочку. Просто тьфу на него. Тимур Журавель – мне не соперник, не тот, кто выведет меня из равновесия. Земля круглая, еще увидимся.

    – Что вы ему скажете?

    – Посмотрим. Но у него не хватит пороху со мной тягаться. Если бы он хоть чуть-чуть осознавал, что в другой ситуации за такие слова получил в челюсть, он бы так не общался.

    Источник: «Матч ТВ»

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    09.09.2017 18:59
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    Комментарии19
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    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 7 октября 2017, 06:39

      Попал Журавель в эфир, а там армянин в футбол играет и говорит Тимуру: Попу мыл? и тушит свечку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 26 сентября 2017, 00:04

      Угроза жизни и здоровью. На Григоряна надо как-то воздействовать со стороны футбольного союза. С катушек слетел, псих.
      Помню тот матч и интервью Журавеля. Ничего страшного журналист не спросил, вполне стандартные вопросы.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +198

      ded-53 10 сентября 2017, 09:21

      Фантомас разбушевался

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 сентября 2017, 21:54

      Журавель конечно тот ещё скользкий тип, но и Григорян по-большей части ведёт себя как быдло...

      3
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      ...
      Рейтинг: +3694

      lordmrv > ivanthebest 9 сентября 2017, 22:20

      редкий случай, два пидора схлестнулись

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. 9 сентября 2017, 21:17

      Григорян смешно комментирует все :D

      2
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 9 сентября 2017, 21:03

      Мозгов нет у григоряна

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 9 сентября 2017, 20:54

      Григорян плачется что его вскрыли "как консервную банку" не тонко и не изящно,и он сам себе поставил клеймо что тренер низкой пробы.Когда не умеешь тренировать и твоя команда проигрывает ,то виноваты и журналисты и все вокруг и хочется дать кому-то в морду, это по жизни слабый человек, он может только "козырять и бравировать" что силен. .Если тренер силен ,он не поддастся на любые провокации и останется достойным человеком в любой ситуации.

      1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 9 сентября 2017, 20:16

      Григорян трепло...

      1
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      Рейтинг: +532

      Бан 9 сентября 2017, 20:04

      Будто Журавель виноват, что этот неуравновешанный дятел плохо воспитан.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3694

      lordmrv > Бан 9 сентября 2017, 22:20

      Не, это соловей насвистел

      0
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      Рейтинг: +510

      Baggio1986 9 сентября 2017, 19:53

      когда же он сам уже выхватит в челюсть!

      -1
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