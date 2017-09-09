Григорян: «Не будь мы в эфире, я бы дал корреспонденту Журавелю в морду»

Главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян дал оценку эпизоду (видео), случившемуся между ним и корреспондентом «Матч ТВ» Тимуром Журавелем в начале сезона, когда специалист работал в махачкалинском «Анжи».

– Что произошло между вами и Тимуром Журавелем после матча с «Локомотивом»? В чем он не прав?

– Он просто решил провоцировать меня до конца. Понимаю, что у журналистов свои приемы. Тимур хотел вскрыть меня – он и вскрыл. Но ладно если бы он сделал это тонко. Нужно быть беспринципным человеком, чтобы, понимая состояния тренера, действовать так примитивно, как Журавель. Если уж ты специализируешься на падали, будь изящнее.

– Это не профессионально?

– Проба низкая. Пока пусть счет будет 1:0 в его пользу. Но Тимур должен понимать: в повседневной жизни я бы просто дал ему в морду. Один раз я на нем обжегся, но если в следующий раз встретимся – я его съем… как сладкую булочку. Просто тьфу на него. Тимур Журавель – мне не соперник, не тот, кто выведет меня из равновесия. Земля круглая, еще увидимся.

– Что вы ему скажете?

– Посмотрим. Но у него не хватит пороху со мной тягаться. Если бы он хоть чуть-чуть осознавал, что в другой ситуации за такие слова получил в челюсть, он бы так не общался.