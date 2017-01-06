Григорян: «Меня задевает то, как Шалимов оказался в «Краснодаре»

Новый главный тренер «Анжи» Александр Григорян выразил свое недоумение тем, что Игорь Шалимов возглавил «Краснодар». Григорян подчеркнул, что 47-летний специалист ничего не добился в женском футболе.

– Вас постоянно спрашивают об успехах на посту главного тренера женских команд. В этом сезоне «Краснодар» возглавил Игорь Шалимов, который тоже работал в женском футболе. Получается, из женского футбола для тренеров есть путь в мужскую Премьер-лигу.

– Стечение обстоятельств. Чистейшая случайность. Не хочу даже анализировать… Вы сказали, что Игорь Шалимов работал в женском футболе, а сейчас – в «Краснодаре»… Мне это неинтересно. Я в женском футболе добился максимальных результатов в России, в том числе на европейском уровне. А чего добился Шалимов в женском футболе, не знаю. Мое видение – ничего. Как оказался в «Краснодаре», меня не интересует. Но – задевает.

– Почему?

– Давайте эту тему закончим. Пусть нас рассудит очная встреча