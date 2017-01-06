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  • Григорян: «Меня задевает то, как Шалимов оказался в «Краснодаре»

Григорян: «Меня задевает то, как Шалимов оказался в «Краснодаре»

6 января 2017, 12:18
19

Новый главный тренер «Анжи» Александр Григорян выразил свое недоумение тем, что Игорь Шалимов возглавил «Краснодар». Григорян подчеркнул, что 47-летний специалист ничего не добился в женском футболе.

– Вас постоянно спрашивают об успехах на посту главного тренера женских команд. В этом сезоне «Краснодар» возглавил Игорь Шалимов, который тоже работал в женском футболе. Получается, из женского футбола для тренеров есть путь в мужскую Премьер-лигу.

– Стечение обстоятельств. Чистейшая случайность. Не хочу даже анализировать… Вы сказали, что Игорь Шалимов работал в женском футболе, а сейчас – в «Краснодаре»… Мне это неинтересно. Я в женском футболе добился максимальных результатов в России, в том числе на европейском уровне. А чего добился Шалимов в женском футболе, не знаю. Мое видение – ничего. Как оказался в «Краснодаре», меня не интересует. Но – задевает.

– Почему?

– Давайте эту тему закончим. Пусть нас рассудит очная встреча

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Анжи Шалимов Игорь Григорян Александр
Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Freyk
1483694904
Обиженка какой-то. Все у него Гондурасы, а он д'Артаньян. Лучше бы порадовался за коллегу, а не желчь изливал.
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sergkrasnodar23
1483696288
Григорян завидует. И очную встречу проиграет.
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BarStep
1483697322
Обычная зависть, при этом абсолютно ни чем не прикрытая...
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richi
1483697808
Да ладно вам. Сейчас как возьмет Григорян, как начнет всех дрючить и выведет Анжи, после распродажи, в лидеры чемпионата...
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leonard1984
1483709593
Такой же вопрос Шалимов тебе может задать, чего Григорян добился в мужском футболе? (Шалимов играл, а вот Григорян сомневаюсь)
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1483710869
Вместо того чтобы зайти в премьер-лигу с парадного входа с Хабаровском, пролез через дырку в заборе. Так же и свалит - пинком под зад.
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Обер-КанцлерЪ
1483715252
Шалимов с Краснодаром в плей-офф Лиги Европы, хоть его и критикуют. Александр Григорян в РФПЛ пока что только родился, научился говорить, но первые шаги ещё не сделал.
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mihail200606
1483717380
Не хочешь рассказывать почему задевает - не начинай разговор на эту тему... А если начал, то заканчивай...
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Mi6
1483720752
Показывает, что много знает
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Zeff
1483755590
Шалимов, за былые заслуги. В своё время известный подписант - активист.
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