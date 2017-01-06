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    Григорян: «Меня задевает то, как Шалимов оказался в «Краснодаре»

    Новый главный тренер «Анжи» Александр Григорян выразил свое недоумение тем, что Игорь Шалимов возглавил «Краснодар». Григорян подчеркнул, что 47-летний специалист ничего не добился в женском футболе.

    – Вас постоянно спрашивают об успехах на посту главного тренера женских команд. В этом сезоне «Краснодар» возглавил Игорь Шалимов, который тоже работал в женском футболе. Получается, из женского футбола для тренеров есть путь в мужскую Премьер-лигу.

    – Стечение обстоятельств. Чистейшая случайность. Не хочу даже анализировать… Вы сказали, что Игорь Шалимов работал в женском футболе, а сейчас – в «Краснодаре»… Мне это неинтересно. Я в женском футболе добился максимальных результатов в России, в том числе на европейском уровне. А чего добился Шалимов в женском футболе, не знаю. Мое видение – ничего. Как оказался в «Краснодаре», меня не интересует. Но – задевает.

    – Почему?

    – Давайте эту тему закончим. Пусть нас рассудит очная встреча

    Источник: «Советский спорт»

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    06.01.2017 12:18
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +300

      Zeff 7 января 2017, 05:19

      Шалимов, за былые заслуги. В своё время известный подписант - активист.

      0
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      Рейтинг: +82

      Mi6 6 января 2017, 19:39

      Показывает, что много знает

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 6 января 2017, 18:43

      Не хочешь рассказывать почему задевает - не начинай разговор на эту тему... А если начал, то заканчивай...

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 6 января 2017, 18:07

      Шалимов с Краснодаром в плей-офф Лиги Европы, хоть его и критикуют.
      Александр Григорян в РФПЛ пока что только родился, научился говорить, но первые шаги ещё не сделал.

      0
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 6 января 2017, 17:39

      Как тренер, на нынешнем уровне, мне Шалимов тоже не очень, но надо надеяться, что будет расти. Другого нет, а в ЛЧ пора выходить.

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 6 января 2017, 17:03

      Григорян в возрасте шести лет переехал в Кисловодск. Окончил институт физкультуры, где начал работу тренера. Работал в ДЮСШ Кисловодска. Один год тренировал команду второй лиги, затем — клуб «Свободный труд» в первенстве Ставропольского края[1]. В 1999—2009 годах работал с женскими командами................................................И́горь Миха́йлович Шали́мов (2 февраля 1969, Москва) — советский и российский футболист, полузащитник и футбольный тренер, в настоящее время главный тренер футбольного клуба «Краснодар». Мастер спорта СССР (1988), мастер спорта СССР международного класса (1991...Имеет большой опыт выступлений за сборную России..

      0
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      Рейтинг: +345

      zadira56 > Докторо123 6 января 2017, 23:40

      И что?Выезжает на багаже Кононова.

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 6 января 2017, 16:54

      Вместо того чтобы зайти в премьер-лигу с парадного входа с Хабаровском, пролез через дырку в заборе. Так же и свалит - пинком под зад.

      3
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      Рейтинг: +417

      leonard1984 6 января 2017, 16:33

      Такой же вопрос Шалимов тебе может задать, чего Григорян добился в мужском футболе? (Шалимов играл, а вот Григорян сомневаюсь)

      3
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      Рейтинг: +1126

      richi 6 января 2017, 13:16

      Да ладно вам. Сейчас как возьмет Григорян, как начнет всех дрючить и выведет Анжи, после распродажи, в лидеры чемпионата...

      1
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      Рейтинг: +1126

      richi > Marqello 7 января 2017, 20:44

      Для ФНЛ Аленичева бы подписали.

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi > ROSTOV SUPER 7 января 2017, 20:45

      Может они все страну осчастливят.

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      Рейтинг: +7801

      BarStep 6 января 2017, 13:08

      Обычная зависть, при этом абсолютно ни чем не прикрытая...

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