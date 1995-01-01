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    Гендиректор «Сочи» Рубашко: «Глушаков и Денисов? Можно перечислять десятки претендентов»

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на слухи об интересе клуба к полузащитнику «Локомотива» Игорю Денисову и хавбеку «Спартака» Денису Глушакову.

    – Если вы что-то хотите узнать о трансферной политике, это будет напечатано на наших официальных ресурсах. На сегодняшний момент мы находимся в поиске усиления. Пока ничего не изменилось.

    – Вам интересны кандидатуры Глушакова и Денисова?

    – Нас всегда интересуют ребята с большим опытом игры в Премьер-лиге, которые будут себя чувствовать уверенно. Но почему обязательно фамилии Денисова и Глушакова всплывают? Можно перечислять десятки претендентов.

    – Вокруг этих фамилий идет самое горячее обсуждение.

    – Ну и пусть обсуждается. Я не хочу в этом участвовать и тратить на это время. Пока это не имеет никакой почвы и никаких оснований.

    • Контракт Денисова с «Локомотивом» рассчитан до 2020 года, но стороны из-за конфликта могут его расторгнуть.
    • Контракт Глушакова со «Спартаком» также истекает в 2020 году, но клуб намерен избавиться от него уже ближайшим летом.

    У Игоря Денисова есть предложение от «Сочи», но игрок может завершить карьеру

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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