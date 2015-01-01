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    Главные новости дня. Аллегри уходит из «Ювентуса», Бердыев – из «Рубина»

    La Gazzetta dello Sport: Икарди согласовал контракт с «Ювентусом».

    Касорла вызван в сборную Испании впервые с 2015 год.

    «Ювентус» объявил об уходе Аллегри.

    «Чемпионат»: Головин – в сфере интересов «Интера», «Арсенала» и «Тоттенхэма».

    «БИЗНЕС Online»: Бердыев покинет «Рубин» из-за денег. Тренер не хочет идти на снижение зарплаты.

    «Спартак» может купить хавбека сборной Украины Малиновского.

    Черевченко продлил контракт с «Арсеналом» и опроверг информацию о переговорах с «Црвеной Звездой».

    Corriere della Sera: Покеттино может сменить Аллегри в «Ювентусе», стороны провели переговоры.

    В «Ювентусе» заврались. Понятно, почему ушeл Аллегри

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2250

      Fan Loko mik 11 минут назад

      Может их поменять местами?????

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