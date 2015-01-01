Главные новости дня. Аллегри уходит из «Ювентуса», Бердыев – из «Рубина»

Может их поменять местами?????
La Gazzetta dello Sport: Икарди согласовал контракт с «Ювентусом».
Касорла вызван в сборную Испании впервые с 2015 год.
«Ювентус» объявил об уходе Аллегри.
«Чемпионат»: Головин – в сфере интересов «Интера», «Арсенала» и «Тоттенхэма».
«БИЗНЕС Online»: Бердыев покинет «Рубин» из-за денег. Тренер не хочет идти на снижение зарплаты.
«Спартак» может купить хавбека сборной Украины Малиновского.
Черевченко продлил контракт с «Арсеналом» и опроверг информацию о переговорах с «Црвеной Звездой».
Corriere della Sera: Покеттино может сменить Аллегри в «Ювентусе», стороны провели переговоры.
В «Ювентусе» заврались. Понятно, почему ушeл Аллегри