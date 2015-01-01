Главные новости дня. Аллегри уходит из «Ювентуса», Бердыев – из «Рубина»

La Gazzetta dello Sport: Икарди согласовал контракт с «Ювентусом».

Касорла вызван в сборную Испании впервые с 2015 год.

«Ювентус» объявил об уходе Аллегри.

«Чемпионат»: Головин – в сфере интересов «Интера», «Арсенала» и «Тоттенхэма».

«БИЗНЕС Online»: Бердыев покинет «Рубин» из-за денег. Тренер не хочет идти на снижение зарплаты.

«Спартак» может купить хавбека сборной Украины Малиновского.

Черевченко продлил контракт с «Арсеналом» и опроверг информацию о переговорах с «Црвеной Звездой».

Corriere della Sera: Покеттино может сменить Аллегри в «Ювентусе», стороны провели переговоры.

В «Ювентусе» заврались. Понятно, почему ушeл Аллегри