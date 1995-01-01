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    «Чемпионат»: Головин – в сфере интересов «Интера», «Арсенала» и «Тоттенхэма»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин заинтересовал несколько европейских клубов.

    По информации «Чемпионата», за выступлениями 22-летнего футболиста следят «Интер», «Тоттенхэм» и «Арсенал».

    Монегаски не особо хотят продавать россиянина и могут согласиться только на предложение, которое будет равным или превысит сумму, заплаченную ими за россиянина ЦСКА (30 миллионов евро) летом 2018 года.

    • В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 33 матча, забил три гола и сделал три результативные передачи.
    • Контракт полузащитника рассчитан до 2023 года.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:57
    Комментарии4
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      Рейтинг: +721

      алдан2014 7 минут назад

      Как говаривал богатырский конь Юлий:не смеши мои подковы!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6048

      ufos73 15 минут назад

      А я слежу за играми Спартака, но это не значит, что хочу его купить... ))))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +185

      Parker8 15 минут назад

      Бред сивой кобылы, на уровне перехода Денисова в Ливерпуль, с таким успехом можно Живоглядова подписать, тоже бьется со своим клубом за выживание, и дешевле будет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +429

      Дима Цэ 23 минуты назад

      Круто чё! Если окажется в одной из упомянутых команд, это мега ТОП!

      0
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