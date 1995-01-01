«Чемпионат»: Головин – в сфере интересов «Интера», «Арсенала» и «Тоттенхэма»

Как говаривал богатырский конь Юлий:не смеши мои подковы!!
Полузащитник «Монако» Александр Головин заинтересовал несколько европейских клубов.
По информации «Чемпионата», за выступлениями 22-летнего футболиста следят «Интер», «Тоттенхэм» и «Арсенал».
Монегаски не особо хотят продавать россиянина и могут согласиться только на предложение, которое будет равным или превысит сумму, заплаченную ими за россиянина ЦСКА (30 миллионов евро) летом 2018 года.
- В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 33 матча, забил три гола и сделал три результативные передачи.
- Контракт полузащитника рассчитан до 2023 года.