«Чемпионат»: Головин – в сфере интересов «Интера», «Арсенала» и «Тоттенхэма»

Полузащитник «Монако» Александр Головин заинтересовал несколько европейских клубов.

По информации «Чемпионата», за выступлениями 22-летнего футболиста следят «Интер», «Тоттенхэм» и «Арсенал».

Монегаски не особо хотят продавать россиянина и могут согласиться только на предложение, которое будет равным или превысит сумму, заплаченную ими за россиянина ЦСКА (30 миллионов евро) летом 2018 года.