«Спартак» может купить хавбека сборной Украины Малиновского. Сам он хочет играть в европейском топ-клубе

«Спартак» заинтересован в приобретении центрального полузащитника «Генка» и сборной Украины Руслана Малиновского, сообщает в телеграме журналист Иван Карпов.

Главный тренер москвичей Олег Кононов видит в 26-летнем футболисте замену Фернандо, которого красно-белые хотят продать этим летом.

Сам хавбек хочет выступать в европейском топ-клубе. Его трансферная стоимость может превысить 15 миллионов евро.