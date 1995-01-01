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    «Спартак» может купить хавбека сборной Украины Малиновского. Сам он хочет играть в европейском топ-клубе

    «Спартак» заинтересован в приобретении центрального полузащитника «Генка» и сборной Украины Руслана Малиновского, сообщает в телеграме журналист Иван Карпов.

    Главный тренер москвичей Олег Кононов видит в 26-летнем футболисте замену Фернандо, которого красно-белые хотят продать этим летом.

    Сам хавбек хочет выступать в европейском топ-клубе. Его трансферная стоимость может превысить 15 миллионов евро.

    • В этом сезоне Малиновский с «Генком» стал чемпионом Бельгии.
    • Украинец провел 51 матч во всех турнирах, записав на свой счет 16 мячей и 16 голевых передач.
    • Контракт полузащитника рассчитан до 2022 года.

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1612

      swot1205 1 минуту назад

      зачем они их берут, толку, уважать Россию все равно не станут, а вернутся на родину, будут Россию обсирать, но спокойно жить на русские деньги

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4454

      piligrim1986 11 минут назад

      все хотят в них играть. но раз какол хочет, то пусть мечтает

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1469

      Евгений Агеев 35 минут назад

      Да смысл ему переходить в Спартак, он лучше в следующей сезоне попылит в ЛЧ с Генком.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6480

      parevg 39 минут назад

      И его сразу перестанут вызывать в сборную.
      Пример - Ракицкий.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1612

      swot1205 > parevg 38 секунд назад

      хохлы, что тут сказать. причем здесь клуб и сборная, хохляндию це еуропа;)

      0
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      Рейтинг: +3950

      серега кашин 47 минут назад

      ну уж топ клуб хохлу точно не светит

      0
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      Рейтинг: +6480

      parevg > серега кашин 36 минут назад

      А как же Зинченко из Ман.Си??? Он вроде как из хохляндии.

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