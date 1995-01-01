«Спартак» может купить хавбека сборной Украины Малиновского. Сам он хочет играть в европейском топ-клубе

зачем они их берут, толку, уважать Россию все равно не станут, а вернутся на родину, будут Россию обсирать, но спокойно жить на русские деньги
«Спартак» заинтересован в приобретении центрального полузащитника «Генка» и сборной Украины Руслана Малиновского, сообщает в телеграме журналист Иван Карпов.
Главный тренер москвичей Олег Кононов видит в 26-летнем футболисте замену Фернандо, которого красно-белые хотят продать этим летом.
Сам хавбек хочет выступать в европейском топ-клубе. Его трансферная стоимость может превысить 15 миллионов евро.
- В этом сезоне Малиновский с «Генком» стал чемпионом Бельгии.
- Украинец провел 51 матч во всех турнирах, записав на свой счет 16 мячей и 16 голевых передач.
- Контракт полузащитника рассчитан до 2022 года.