Черевченко продлил контракт с «Арсеналом» и опроверг информацию о переговорах с «Црвеной Звездой»

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко опроверг информацию о переговорах с «Црвеной Звездой».

Сообщалось, что его агент предложил услуги тренера сербскому клубу.

«Не знаю, кто там предлагал мои услуги «Црвене Звезде». Никто не предлагал.

К тому же я остаюсь в Туле и уже подписал новый контракт», — сказал Черевченко.

За два тура до конца сезона в Премьер-лиге «Арсенал» занимает шестое место в таблице, имея равно количество очков с ЦСКА (45), но худшую разницу забитых и пропущенных мячей.

19-мая туляки примут «Краснодар», 26-го завершат сезон выездным матчем против «Динамо».