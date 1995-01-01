Черевченко продлил контракт с «Арсеналом» и опроверг информацию о переговорах с «Црвеной Звездой»

Черевченко настоящий мужик! Деловой, не многословный, не склочный, прекрасный специалист! Хочу, чтобы именно он стал преемником Палыча на посту главного тренера ЛОКО! Удачи и победы в оставшихся турах!!!
Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко опроверг информацию о переговорах с «Црвеной Звездой».
Сообщалось, что его агент предложил услуги тренера сербскому клубу.
«Не знаю, кто там предлагал мои услуги «Црвене Звезде». Никто не предлагал.
К тому же я остаюсь в Туле и уже подписал новый контракт», — сказал Черевченко.
За два тура до конца сезона в Премьер-лиге «Арсенал» занимает шестое место в таблице, имея равно количество очков с ЦСКА (45), но худшую разницу забитых и пропущенных мячей.
19-мая туляки примут «Краснодар», 26-го завершат сезон выездным матчем против «Динамо».