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    Черевченко продлил контракт с «Арсеналом» и опроверг информацию о переговорах с «Црвеной Звездой»

    Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко опроверг информацию о переговорах с «Црвеной Звездой».

    Сообщалось, что его агент предложил услуги тренера сербскому клубу.

    «Не знаю, кто там предлагал мои услуги «Црвене Звезде». Никто не предлагал.

    К тому же я остаюсь в Туле и уже подписал новый контракт», — сказал Черевченко.

    За два тура до конца сезона в Премьер-лиге «Арсенал» занимает шестое место в таблице, имея равно количество очков с ЦСКА (45), но худшую разницу забитых и пропущенных мячей.

    19-мая туляки примут «Краснодар», 26-го завершат сезон выездным матчем против «Динамо».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2250

      Fan Loko mik 20 минут назад

      Черевченко настоящий мужик! Деловой, не многословный, не склочный, прекрасный специалист! Хочу, чтобы именно он стал преемником Палыча на посту главного тренера ЛОКО! Удачи и победы в оставшихся турах!!!

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