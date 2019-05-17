Черевченко может возглавить «Црвену Звезду»

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко может сменить команду.

По информации Hotsport, агент тренера предложит «Црвене Звезде» его кандидатуру. Сообщалось, что нынешний тренер белградского клуба Владан Милоевич может покинуть клуб.

Вчера «Спорт-Экспресс» сообщил, что «Арсенал» продлит контракты с Черевченко и его штабом еще на сезон.

За два тура до конца сезона в Премьер-лиге «Арсенал» занимает шестое место в таблице, имея равно количество очков с ЦСКА (45), но худшую разницу забитых и пропущенных мячей.

19-мая туляки примут «Краснодар», 26-го завершат сезон выездным матчем против «Динамо».