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    «Арсенал» продлит контракты с Черевченко и его штабом

    Игорь Черевченко останется главным тренером «Арсенала» как минимум на один сезон, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Руководство тульского клуба продлит контракты с 44-летним специалистом и членами его тренерского штаба. Черевченко возглавил команду в ноябре 2018-го года, сменив в должности Олега Кононова, подписавшего контракт со «Спартаком».

    За два тура до конца сезона в Премьер-лиге «Арсенал» занимает шестое место в таблице, имея равно количество очков с ЦСКА (45), но худшую разницу забитых и пропущенных мячей.

    19-мая туляки примут «Краснодар», 26-го завершат сезон выездным матчем против «Динамо».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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