«Арсенал» продлит контракты с Черевченко и его штабом

Игорь Черевченко останется главным тренером «Арсенала» как минимум на один сезон, сообщает «Спорт-Экспресс».

Руководство тульского клуба продлит контракты с 44-летним специалистом и членами его тренерского штаба. Черевченко возглавил команду в ноябре 2018-го года, сменив в должности Олега Кононова, подписавшего контракт со «Спартаком».

За два тура до конца сезона в Премьер-лиге «Арсенал» занимает шестое место в таблице, имея равно количество очков с ЦСКА (45), но худшую разницу забитых и пропущенных мячей.

19-мая туляки примут «Краснодар», 26-го завершат сезон выездным матчем против «Динамо».