La Gazzetta dello Sport: Икарди согласовал контракт с «Ювентусом»

«Ювентус» договорился об условиях личного контракта с нападающим «Интер» Мауро Икарди.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, несколько недель назад стороны согласовали договор сроком на пять лет с зарплатой 8 миллионов евро в год плюс бонусы.

Аргентинец хочет перейти только в туринский клуб и уже отклонил предложение «Атлетико».

При этом остается открытым вопрос об условиях трансфера: «Ювентус» хочет предложить Дугласа Косту в обмен на Икарди, в то время как черно-синие хотя получить только деньги.

Икарди давно хочет подписать спортивный директор туринцев Фабио Паратичи.