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    La Gazzetta dello Sport: Икарди согласовал контракт с «Ювентусом»

    «Ювентус» договорился об условиях личного контракта с нападающим «Интер» Мауро Икарди.

    Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, несколько недель назад стороны согласовали договор сроком на пять лет с зарплатой 8 миллионов евро в год плюс бонусы.

    Аргентинец хочет перейти только в туринский клуб и уже отклонил предложение «Атлетико».

    При этом остается открытым вопрос об условиях трансфера: «Ювентус» хочет предложить Дугласа Косту в обмен на Икарди, в то время как черно-синие хотя получить только деньги.

    Икарди давно хочет подписать спортивный директор туринцев Фабио Паратичи.

    Источник: Football Italia

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +761

      Dizayner 49 минут назад

      блин, зачем? куда его ставить?

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