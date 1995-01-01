La Gazzetta dello Sport: Икарди согласовал контракт с «Ювентусом»

блин, зачем? куда его ставить?
«Ювентус» договорился об условиях личного контракта с нападающим «Интер» Мауро Икарди.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, несколько недель назад стороны согласовали договор сроком на пять лет с зарплатой 8 миллионов евро в год плюс бонусы.
Аргентинец хочет перейти только в туринский клуб и уже отклонил предложение «Атлетико».
При этом остается открытым вопрос об условиях трансфера: «Ювентус» хочет предложить Дугласа Косту в обмен на Икарди, в то время как черно-синие хотя получить только деньги.
Икарди давно хочет подписать спортивный директор туринцев Фабио Паратичи.