Corriere della Sera: Покеттино может сменить Аллегри в «Ювентусе», стороны провели переговоры

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино провел переговоры с «Ювентусом», сообщает Corriere della Sera.

Напомним, сегодня туринский клуб анонсировал уход Массимилиано Аллегри в конце сезона.

По информации источника, представители «Ювентуса» контактировали с Покеттино в течение нескольких недель. Считается, что он недоволен политикой лондонского клуба. Аргентинец запросил зарплату 20 миллионов евро в год.