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    Corriere della Sera: Покеттино может сменить Аллегри в «Ювентусе», стороны провели переговоры

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино провел переговоры с «Ювентусом», сообщает Corriere della Sera.

    Напомним, сегодня туринский клуб анонсировал уход Массимилиано Аллегри в конце сезона.

    По информации источника, представители «Ювентуса» контактировали с Покеттино в течение нескольких недель. Считается, что он недоволен политикой лондонского клуба. Аргентинец запросил зарплату 20 миллионов евро в год.

    • «Ювентус» Аллегри досрочно выиграл чемпионат Италии. Восьмое чемпионство подряд – лучший показатель в истории топ-5 лиг Европы.
    • «Тоттенхэм» финишировал в английской Премьер-лиге на 4 позиции. 1 июня команда сыграет с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов.

    Источник: Corriere della Sera

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      VVadic 22 минуты назад

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