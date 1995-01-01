Corriere della Sera: Покеттино может сменить Аллегри в «Ювентусе», стороны провели переговоры

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Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино провел переговоры с «Ювентусом», сообщает Corriere della Sera.
Напомним, сегодня туринский клуб анонсировал уход Массимилиано Аллегри в конце сезона.
По информации источника, представители «Ювентуса» контактировали с Покеттино в течение нескольких недель. Считается, что он недоволен политикой лондонского клуба. Аргентинец запросил зарплату 20 миллионов евро в год.
- «Ювентус» Аллегри досрочно выиграл чемпионат Италии. Восьмое чемпионство подряд – лучший показатель в истории топ-5 лиг Европы.
- «Тоттенхэм» финишировал в английской Премьер-лиге на 4 позиции. 1 июня команда сыграет с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов.