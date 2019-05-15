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    Цорн и Михайлов представлены футболистам «Спартака»

    Перед началом сегодняшней тренировки «Спартака» клуб представил футболистам заместителя председателя совета директоров москвичей Леонида Федуна Сергея Михайлова и генерального директора Томаса Цорна.

    Оба они были назначены на свои должности во вторник, 14 мая. Михайлов входит в состав совета директоров красно-белых с 2004 года.

    • За два тура до конца РПЛ «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на четыре очка.
    • В оставшихся матчах москвичи в гостях сыграют против «Крыльев Советов» и «Оренбурга».

    «Спартак»: Михайлов назначен заместителем Федуна, Цорн – генеральным директором

    Источник: Твиттер «Спартака»

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    15.05.2019 13:22
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1907

      maygli 4 часа назад

      А говорили, что Родионов и Измайлов доработают до конца сезона...

      0
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      Рейтинг: +8593

      vladimir-7 23 часа назад

      спартаку только Тормоза Цорна и не хватало.

      0
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      Рейтинг: +614

      amazonaws 15 мая, 16:13

      Цорн и Михайлов представлены футболистам «Спартака»???
      Прядкин поможет и подстрахует сына.
      Прядкин будет руководить, а сын только числиться и приписывать себе успехи отца.
      Неплохо Цорн пристроился, благодаря Прядкину.
      Все соки будут выжымать из Спартака на благо своего кармана.
      Семейный подряд на футбольной ниве Спартака.
      Цорн - сын ПРЯДКИНА!
      Руководить будет Прядкин, а Цорн - прикрытие.
      У Цорна есть выход на судей.
      Прядкин КРЫШУЕТ его.
      Спартак строит работу на криминале, административном ресурсе РФС, РПЛ и судейском ресурсе.

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      Рейтинг: +5695

      ivanthebest 15 мая, 15:06

      У Цорна конечно фейс максимально "одухотворён и сконцентрирован") Походу п..зда пришла ребятки, нашему великому и могучему. Перестановки нужны были давным давно, но сейчас это всё выглядит как агония от безысходности, и вместо вдумчивого анализа и решения, мы получаем только лоток для затычки дыр.

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      Рейтинг: +5553

      vka1970 15 мая, 14:16

      Надеюсь выражение лица пиджака, вполне соответствует реальности и ему очень скоро помашут платочком.На дорожку.

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      Рейтинг: +4435

      piligrim1986 15 мая, 13:59

      что русскому хорошо, то немцу смерть...

      1
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      Рейтинг: +240

      Опускатель коняжек 15 мая, 13:34

      У кононова просто обречённо лицо... Он тоже все понимает, надеюсь...

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