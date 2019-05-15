Цорн и Михайлов представлены футболистам «Спартака»

Перед началом сегодняшней тренировки «Спартака» клуб представил футболистам заместителя председателя совета директоров москвичей Леонида Федуна Сергея Михайлова и генерального директора Томаса Цорна.

Оба они были назначены на свои должности во вторник, 14 мая. Михайлов входит в состав совета директоров красно-белых с 2004 года.

За два тура до конца РПЛ «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на четыре очка.

В оставшихся матчах москвичи в гостях сыграют против «Крыльев Советов» и «Оренбурга».

«Спартак»: Михайлов назначен заместителем Федуна, Цорн – генеральным директором