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    «Спартак»: Михайлов назначен заместителем Федуна, Цорн – генеральным директором

    Сегодня прошло заседание совета директоров «Спартака».

    По его итогам состоялось два назначения на руководящие посты: Сергей Михайлов [входит в состав СД москвичей с 2004 года] стал заместителем председателя совета директоров клуба Леонида Федуна, Томас Цорн – генеральным директором.

    Оба они приступают к исполнению своих обязанностей с сегодняшнего дня.

    За два тура до окончания текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице, сохраняя шансы на выход в Лигу чемпионов.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    14.05.2019 16:18
    Комментарии39
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      Рейтинг: +3904

      Старикан 14 мая, 21:36

      Ну-ну...посмотрим что из этого выйдет...

      1
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      Рейтинг: +70578

      zigbert 14 мая, 21:08

      Ну хоть что то сдвинулось с мертвой точки.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1142

      erma 14 мая, 20:48

      Либо Цорн реформирует Спартак, либо Спартак деформирует Цорна.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +614

      amazonaws 14 мая, 20:43

      Цорн - сын ПРЯДКИНА!
      Руководить будет Прядкин, а Цорн - прикрытие.
      У Цорна есть выход на судей.
      Прядкин КРЫШУЕТ его.
      Спартак строит работу на криминале, административном ресурсе РФС, РПЛ и судейском ресурсе.

      0
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      Рейтинг: +1170

      Леха из Твери 14 мая, 20:27

      Спартачи по ходу забыли за какой клуб топит Федун. На Спартак он болт ложил) Поматросил 16 лет, извлек прибыль с продаж билетов и шарфиков, да бросил...

      0
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      Рейтинг: +4435

      piligrim1986 14 мая, 19:25

      тут как в анекдоте: "Джек, а тебе не кажется, что мы зря дерьмо ели..."

      2
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      ...
      Рейтинг: +15104

      VVM1964 > piligrim1986 14 мая, 21:10

      ))) в точку !!!

      0
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      Рейтинг: +9437

      slavutiq70 14 мая, 18:59

      Довольно странные все назначения,,,,как я уже давно понял,,,,Федун решил всё делать малой кровью,не тратя денег,,,,так что не стоит нам ждать каких то спецов в руководтсве да и игроков тоже не будут покупать,,всё будет своими силами не больше,,,,но а это 4-6 места нам обеспечены,,,,,

      1
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      ...
      Рейтинг: +3652

      Спартач80 > slavutiq70 14 мая, 19:02

      Ну главное основную гниль повыкидывать,а там видно будет.

      2
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      Рейтинг: +10

      pervozwany 14 мая, 18:52

      давно пора)

      0
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      Рейтинг: +381

      xrrrx 14 мая, 18:46

      назначили сына президента РФС что бы он на откатах с трансферов заработал))) только в России такое возможно

      4
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      Рейтинг: +3629

      Агасфер 14 мая, 18:28

      Федунидзе недолго кривлялся,и всё подтвердилось.Арнольдыч до сих пор знать не знает,что его дворня всё в сеть сливает???

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