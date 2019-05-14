«Спартак»: Михайлов назначен заместителем Федуна, Цорн – генеральным директором

Сегодня прошло заседание совета директоров «Спартака».

По его итогам состоялось два назначения на руководящие посты: Сергей Михайлов [входит в состав СД москвичей с 2004 года] стал заместителем председателя совета директоров клуба Леонида Федуна, Томас Цорн – генеральным директором.

Оба они приступают к исполнению своих обязанностей с сегодняшнего дня.

За два тура до окончания текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице, сохраняя шансы на выход в Лигу чемпионов.