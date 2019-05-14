«Спартак»: Михайлов назначен заместителем Федуна, Цорн – генеральным директором

Ну-ну...посмотрим что из этого выйдет...
Сегодня прошло заседание совета директоров «Спартака».
По его итогам состоялось два назначения на руководящие посты: Сергей Михайлов [входит в состав СД москвичей с 2004 года] стал заместителем председателя совета директоров клуба Леонида Федуна, Томас Цорн – генеральным директором.
Оба они приступают к исполнению своих обязанностей с сегодняшнего дня.
За два тура до окончания текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице, сохраняя шансы на выход в Лигу чемпионов.