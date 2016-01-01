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    Пресс-атташе «Спартака» – болельщикам: «Не бросайте команду, не предавайте!»

    Исполняющий обязанности пресс-атташе «Спартака» Филипп Папенков призвал болельщиков красно-белых сохранять приверженность команде.

    «Я попал в «Спартак» в начале нынешнего сезона. Но кажется, что прошла вечность – настолько много пережито событий и стрессов. Не осуждаю журналистов, которые круглосуточно нагнетают и «набрасывают» – это их работа. Сам недавно был в этой шкуре. Тема «Спартака» всегда востребована, а о совести у каждого представления свои.

    Но очень обидно читать и слышать, как спартаковцы болеют против своего клуба. Да, сейчас сложный период. На контрасте с маем-2017 это дико злит. Но я верю, что уже скоро все наладится. Этот сезон-испытание уйдет в прошлое, и первым снова будет «Спартак»! Не бросайте его, не предавайте!» – написал Папенков в твиттере.

    • После 26-ти туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на шесть очков.
    • В последних пяти встречах москвичи набрали четыре балла, потерпев три поражения.

    Источник: Твиттер Филиппа Папенкова

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    Сегодня, 13:51
    Комментарии5
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      Рейтинг: +382

      VVadic 14 минут назад

      Спартак не бросят мокать никогда. Ибо это худший клуб РПЛ!

      0
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      Рейтинг: +361

      Борат 18 минут назад

      капитан наш номер 8 - не предадим его не бросим !

      0
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      Рейтинг: +606

      Фанат Рубина > Борат 9 минут назад

      легенда №8

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5478

      silver29 22 минуты назад

      Глупости, болельщики Спартака болеют не против команды, а против проходимцев прикупивших славный клуб и своим самодурством и дилетантством его унижающим.

      2
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      Рейтинг: +117

      Александр Агеев > silver29 4 минуты назад

      А что же умные не прикупили и не построили стадион,которого у клуба никогда не было.

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