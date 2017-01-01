Трабукки: «Каррера однозначно готов к разговору о возвращении в «Спартак». Он будет рад вернуться»

Команды просто нет и никакой Каррера не поможет, и Гвардиола ничего не сделает.
Оставить пару человек, а остальных пораспродать.Гнилье потому что
Футбольный агент, друг бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры Марко Трабукки считает, что итальянец готов к возвращению в московский клуб. В 25 туре РПЛ красно-белые крупно проиграли в Туле.
– «Спартак» проиграл в Туле – 0:3. Как думаете, если тренеру поступит предложение вернуться, он готов к такому разговору?
– Однозначно – да. Поймите, когда Массимо уволили, Каррера, к нашему большому удивлению, получил всю зарплату до конца сезона.
Что касается будущего, Каррера будет рад вернуться в «Спартак», но при определенных изменениях в менеджменте первой команды.
- «Спартак» в таблице идет пятым.
- Москвичи потеряли шансы на чемпионство.
- Отставание от зоны Лиги чемпионов – пять очков.