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    Трабукки: «Каррера однозначно готов к разговору о возвращении в «Спартак». Он будет рад вернуться»

    Футбольный агент, друг бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры Марко Трабукки считает, что итальянец готов к возвращению в московский клуб. В 25 туре РПЛ красно-белые крупно проиграли в Туле.

    – «Спартак» проиграл в Туле – 0:3. Как думаете, если тренеру поступит предложение вернуться, он готов к такому разговору?

    – Однозначно – да. Поймите, когда Массимо уволили, Каррера, к нашему большому удивлению, получил всю зарплату до конца сезона.

    Что касается будущего, Каррера будет рад вернуться в «Спартак», но при определенных изменениях в менеджменте первой команды.

    • «Спартак» в таблице идет пятым.
    • Москвичи потеряли шансы на чемпионство.
    • Отставание от зоны Лиги чемпионов – пять очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +518

      petr69 5 минут назад

      Команды просто нет и никакой Каррера не поможет, и Гвардиола ничего не сделает.
      Оставить пару человек, а остальных пораспродать.Гнилье потому что

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      Рейтинг: +710

      JTherry 10 минут назад

      Спорт-Экспресс провоцирует Трабукки, соломку стелет... и не только менеджмент менять надо в Спартаке, к сожалению...

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      Рейтинг: +2347

      Yev 15 минут назад

      Им надо не Массимо, им нужен Валера. Чтобы диндюлей давал, чтобы проснулись и вспомнили что они Спартак! На пямять приходят недавние возвращения Бердыев в Рубин, Зидан в Реал, бывший из Монако, а в результате пшик

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