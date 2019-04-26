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  • Трабукки: «Каррера однозначно готов к разговору о возвращении в «Спартак». Он будет рад вернуться»

Трабукки: «Каррера однозначно готов к разговору о возвращении в «Спартак». Он будет рад вернуться»

26 апреля 2019, 00:10
14

Футбольный агент, друг бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры Марко Трабукки считает, что итальянец готов к возвращению в московский клуб. В 25 туре РПЛ красно-белые крупно проиграли в Туле.

– «Спартак» проиграл в Туле – 0:3. Как думаете, если тренеру поступит предложение вернуться, он готов к такому разговору?

– Однозначно – да. Поймите, когда Массимо уволили, Каррера, к нашему большому удивлению, получил всю зарплату до конца сезона.

Что касается будущего, Каррера будет рад вернуться в «Спартак», но при определенных изменениях в менеджменте первой команды.

  • «Спартак» в таблице идет пятым.
  • Москвичи потеряли шансы на чемпионство.
  • Отставание от зоны Лиги чемпионов – пять очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (14)
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Yev
1556226903
Им надо не Массимо, им нужен Валера. Чтобы диндюлей давал, чтобы проснулись и вспомнили что они Спартак! На пямять приходят недавние возвращения Бердыев в Рубин, Зидан в Реал, бывший из Монако, а в результате пшик
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JTherry
1556227223
Спорт-Экспресс провоцирует Трабукки, соломку стелет... и не только менеджмент менять надо в Спартаке, к сожалению...
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petr69
1556227490
Команды просто нет и никакой Каррера не поможет, и Гвардиола ничего не сделает. Оставить пару человек, а остальных пораспродать.Гнилье потому что
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vka1970
1556229092
Массимо готов вернуться и навести порядок, но...........Но с нынешним руководством в лице Измайлова и менеджментом сидящим на трансферах, это невозможно.Не зря же Карреру убирали.Карманы погреть на переходах многие хотят. Нужно чистить верхушку клуба начисто и разгонять совет ветеранов, Но до этого у Федуна руки не дойдут.От слова совсем.Он даже Глушака от клуба убрать не может.....Руки у него как рыльце видно явно в пуху........................
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Дядя Серёжа
1556251930
Пронеси господи...
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Кинстифа
1556253602
Спартаку нужен жесткий тренер, чтобы зачистил команду.... Игроки Спартака банально зажрались... А Массимо надеюсь найдет себе новый клуб... он всегда оставляет приятное впечатление о себе
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RJM555
1556257944
А этот ждет как бабки срубить в очередной раз..........какой нахрен карера
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piligrim1986
1556263376
Не, Каррера не вернется увы, ибо он уже в курсе всех дел
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SPACE TRUCKIN
1556293824
маловероятно..
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alex1951
1556297230
Тут ведь как...на ум приходит поговорка : Русские долго запрягают,но быстренько едють)))......так ,что....... А зачиналось все с невинного визита в гости..... Вот ,блин,военную тайну изобрели)))
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