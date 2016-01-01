Главные новости утра. Дзюба забил 100-й гол в РПЛ, «Ювентус» установил рекорд топ-5 лиг Европы по количеству чемпионств подряд

Не чего хорошего в этом нет,,,,,убивает интерес к чемпионату,,,,у нас тоже возможен такой сценарий государство поддерживает один клуб,,,
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