Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона

    Главные новости утра. Дзюба забил 100-й гол в РПЛ, «Ювентус» установил рекорд топ-5 лиг Европы по количеству чемпионств подряд

    «Ювентус» установил рекорд топ-5 лиг Европы по количеству чемпионств подряд

    «Свободу Кокоше и Мамаше»: болельщики «Зенита» поддержали Кокорина и Мамаева на матче с «Краснодаром»

    Дзюба забил 100-й гол в РПЛ. Это седьмой результат в истории

    Лучший матч в истории? РПЛ запустила голосование по итогам матча «Краснодар» – «Зенит»​​​​​​​

    Calciomercato: Инсинье поссорился с Анчелотти и может покинуть «Наполи»

    ​​​​​​​

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:58
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8980

      slavutiq70 1 час назад

      Не чего хорошего в этом нет,,,,,убивает интерес к чемпионату,,,,у нас тоже возможен такой сценарий государство поддерживает один клуб,,,

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +193

      Борат > slavutiq70 1 час назад

      А почему чемпионы каждый год разные?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    68817
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru