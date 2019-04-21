Дзюба забил 100-й гол в РПЛ. Это седьмой результат в истории

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба оформил дубль в матче 24-го тура чемпионата России против «Краснодара».

Как сообщает официальный сайт питерского клуба, второй гол 30-летнего футболиста в этой игре стал для него сотым в рамках РПЛ.

Для достижения данной отметки форварду потребовалось 303 матча.

Дзюба занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров российского первенства. Его опережают Олег Веретенников (143), Александр Кержаков (139), Дмитрий Кириченко (130), Дмитрий Лоськов (120), Роман Павлюченко (103) и Сергей Семак (102).