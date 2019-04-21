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    Дзюба забил 100-й гол в РПЛ. Это седьмой результат в истории

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба оформил дубль в матче 24-го тура чемпионата России против «Краснодара».

    Как сообщает официальный сайт питерского клуба, второй гол 30-летнего футболиста в этой игре стал для него сотым в рамках РПЛ.

    Для достижения данной отметки форварду потребовалось 303 матча.

    Дзюба занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров российского первенства. Его опережают Олег Веретенников (143), Александр Кержаков (139), Дмитрий Кириченко (130), Дмитрий Лоськов (120), Роман Павлюченко (103) и Сергей Семак (102).

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +22717

      portero 24 минуты назад

      Даже неожиданно, значит не так плох, свое продавливает

      0
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      Рейтинг: +329

      Мультибановый хрякозавр 1 час назад

      Нобоа красавчик, попал с углового Дзюбе в голову с рикошетом в ворота. Как в бильярде, точно в лузу положил ...

      3
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      ...
      Рейтинг: +4104

      _Marqella_ > Мультибановый хрякозавр 34 минуты назад

      уже давно такие шутки не смешные.....

      0
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      Рейтинг: +13026

      shinnik 2 часа назад

      каждом третьем...
      совсем неплохо.

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      Рейтинг: -5169

      пьяныйхоровод 2 часа назад

      Если бы не забил - был бы проклят за нереализованные моменты .

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      Рейтинг: +73

      grain 2 часа назад

      пятым будет точно, может и четвертым станет, первых троих скорее всего не достанет.

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      Рейтинг: +2343

      serppion > grain 8 минут назад

      Нууу нах! Чтоб Дзюба решился обойти самого Сергея Богдановича?!

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      Рейтинг: +971

      Леха из Твери 2 часа назад

      Капец время летит, ему уже 30. А ведь недавно совсем в Томи играл.

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