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    Calciomercato: Инсинье поссорился с Анчелотти и может покинуть «Наполи»

    Между нападающим «Наполи» Лоренцо Инсинье и главным тренером команды Карло Анчелотти возник конфликт, сообщает Calciomercato.

    По информации источника, причина разногласий между сторонами неизвестна, но из-за испортившихся отношений с тренером футболист может летом покинуть неаполитанский клуб.

    Ранее интерес к итальянцу проявляли «Ливерпуль» и «Атлетико».

    • В текущем сезоне 27-летний Инсинье сыграл 38 матчей в составе «Наполи», забил 13 голов и сделал семь ассистов.
    • Контракт между игроком и клубом рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 11:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +281

      Tyler_Stark 2 часа назад

      Может папе Карло пора на пенсию?

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    • ...
      Рейтинг: +5348

      Skull_Boy 2 часа назад

      Ну смотрел я на его игру против Арсенали и видел просто жалкое зрелище, а лидер из него никакущий, до словака, как 5й точкой до Китая, да и сам Карло сдал, раз мертвого Милика в состав пропихивает

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