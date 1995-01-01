Calciomercato: Инсинье поссорился с Анчелотти и может покинуть «Наполи»

Может папе Карло пора на пенсию?
Между нападающим «Наполи» Лоренцо Инсинье и главным тренером команды Карло Анчелотти возник конфликт, сообщает Calciomercato.
По информации источника, причина разногласий между сторонами неизвестна, но из-за испортившихся отношений с тренером футболист может летом покинуть неаполитанский клуб.
Ранее интерес к итальянцу проявляли «Ливерпуль» и «Атлетико».
- В текущем сезоне 27-летний Инсинье сыграл 38 матчей в составе «Наполи», забил 13 голов и сделал семь ассистов.
- Контракт между игроком и клубом рассчитан до июня 2022 года.