Calciomercato: Инсинье поссорился с Анчелотти и может покинуть «Наполи»

Между нападающим «Наполи» Лоренцо Инсинье и главным тренером команды Карло Анчелотти возник конфликт, сообщает Calciomercato.

По информации источника, причина разногласий между сторонами неизвестна, но из-за испортившихся отношений с тренером футболист может летом покинуть неаполитанский клуб.

Ранее интерес к итальянцу проявляли «Ливерпуль» и «Атлетико».