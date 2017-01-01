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    «Свободу Кокоше и Мамаше»: болельщики «Зенита» поддержали Кокорина и Мамаева на матче с «Краснодаром»

    Болельщики «Зенита» устроили акцию в поддержку Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые с октября прошлого года находятся в СИЗО.

    Во время матча 24-го тура чемпионата России против «Краснодара» фанаты питерской команды вывесили баннер со словами «Свободу Кокоше и Мамаше».

    • Футболисты угодили за решетку после игры первого круга между «Зенитом» и «Краснодаром».
    • Кокорин и Мамаев отмечали 10-летие дружбы и в состоянии алкогольного опьянения поучаствовали в избиении троих человек.
    • Их арест, согласно последнему решению суда, продлен до 25 сентября.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1349

      bzfar 36 минут назад

      И про Кешу... "Свободу попугаям!"

      1
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      Рейтинг: +3323

      Lester84 1 час назад

      Чьей мамаше?)))

      0
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      Рейтинг: +6381

      alex1951 3 часа назад

      О.дайте,дайте мне Свободу,
      Я свой позор сумею искупить!
      (ария из оперы ,,Князь Игорь,,)

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