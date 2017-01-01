«Свободу Кокоше и Мамаше»: болельщики «Зенита» поддержали Кокорина и Мамаева на матче с «Краснодаром»

Болельщики «Зенита» устроили акцию в поддержку Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые с октября прошлого года находятся в СИЗО.

Во время матча 24-го тура чемпионата России против «Краснодара» фанаты питерской команды вывесили баннер со словами «Свободу Кокоше и Мамаше».