Лучший матч в истории? РПЛ запустила голосование по итогам матча «Краснодар» – «Зенит»

В официальном твиттере российской Премьер-лиги проводится голосование, которое предлагает дать оценку матчу 24-го тура чемпионата между «Краснодаром» и «Зенитом».

Всего в опросе четыре варианта: «Краснодар» – «Зенит» – это лучший матч а) тура; б) сезона; в) десятилетия; г) РПЛ за всю историю.

«Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 3:2. У южан отличились Иван Игнатьев и Маурисио Перейра, а у питерцев – Ярослав Ракицкий и дважды Артем Дзюба. Второй гол форвард сборной России забил на 95-й минуте, принеся победу своей команде.