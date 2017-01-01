Лучший матч в истории? РПЛ запустила голосование по итогам матча «Краснодар» – «Зенит»

ну сезона может быть. но не более
В официальном твиттере российской Премьер-лиги проводится голосование, которое предлагает дать оценку матчу 24-го тура чемпионата между «Краснодаром» и «Зенитом».
Всего в опросе четыре варианта: «Краснодар» – «Зенит» – это лучший матч а) тура; б) сезона; в) десятилетия; г) РПЛ за всю историю.
«Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 3:2. У южан отличились Иван Игнатьев и Маурисио Перейра, а у питерцев – Ярослав Ракицкий и дважды Артем Дзюба. Второй гол форвард сборной России забил на 95-й минуте, принеся победу своей команде.
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— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 20 апреля 2019 г.