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    Лучший матч в истории? РПЛ запустила голосование по итогам матча «Краснодар» – «Зенит»

    В официальном твиттере российской Премьер-лиги проводится голосование, которое предлагает дать оценку матчу 24-го тура чемпионата между «Краснодаром» и «Зенитом».

    Всего в опросе четыре варианта: «Краснодар» – «Зенит» – это лучший матч а) тура; б) сезона; в) десятилетия; г) РПЛ за всю историю.

    «Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 3:2. У южан отличились Иван Игнатьев и Маурисио Перейра, а у питерцев – Ярослав Ракицкий и дважды Артем Дзюба. Второй гол форвард сборной России забил на 95-й минуте, принеся победу своей команде.

    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Сегодня, 09:29
    Комментарии28
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      Рейтинг: +831

      Etiainen 2 минуты назад

      ну сезона может быть. но не более

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      Рейтинг: +2343

      serppion 10 минут назад

      Конечно же, лучший матч всех времен и народов, галактик и околиц. Дзюба забил дважды - в своей жизни я подобное вряд-ли еще увижу.

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      Рейтинг: +568

      ДяДь ПашА 12 минут назад

      Конечно нет!То что бомжи выиграли забив в добавленное время?Куча подобных матчей было

      0
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      Рейтинг: +1837

      ivan-football-fan 14 минут назад

      Очередная херь: по какому-то одному событию устраивать "голосование века"...
      Плохой признак - признание в том, что обычный, в общем-то матч, ДАВНО СТАЛ НЕВИДАЛЬЮ В РПЛ....
      В АПЛ...ЧЕРЕЗ ИГРУ ТАКИЕ МАТЧИ))) Им что, ОБГОЛОСОВАТЬСЯ?
      Парни играли, как говорится, за 6 очков...История стара, как мир. Поборолись и побегали.... Наворотили кучу моментов и горы ошибок... ЧЕГО БЫ ТАК НЕ В КАЖДОМ МАТЧЕ-ТО?)))))

      1
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      Рейтинг: +22717

      portero 19 минут назад

      Тянет на первый вариант, про сезон, это специалистам только судить..

      0
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      Рейтинг: +4137

      BRO_football 21 минуту назад

      Ну, судя по тому, что РПЛ всего 2 года (до этого был РФПЛ), данный матч можно действительно назвать лучшим за всю его историю

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      Рейтинг: +22717

      portero > BRO_football 18 минут назад

      Зачет

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      Рейтинг: +397

      ARTHUR19 21 минуту назад

      Не смотрел абсолютно все матчи, но мне кажется что неплохим был матч Зенита и Спартака на Петровском когда Зенит победил 4-2. и я говорю не про тот скандальный матч.
      А сейчас пока свежи эмоции, всем хочется сразу назвать этот матч лучшим, а по факту у нас есть только Черданцев, который орал как резанный после каждого отбора.

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      Рейтинг: +472

      Мы ЦСКА 23 минуты назад

      кроме психованых воплей Чердака матч ничем не запомнился.... игра как игра

      1
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      Рейтинг: +152

      Эльф Крови 26 минут назад

      Нет надо признать лучшей игру 2017 вроде года, когда Зенит при помощи судей и 3х удалений обыграл позорно Урал

      7
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      Рейтинг: +8973

      slavutiq70 29 минут назад

      Да какой нахеер матч,века????? в обороне полный бардак был,,,да игра смотрелась и не больше,,,,

      6
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