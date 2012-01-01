«Ленинград» 14 июня проведет концерт на «Открытие Арене»

Вот только этого не хватало.
«Спартак» объявил о старте продаж билетов на концерт российской группы «Ленинград».
Шоу состоится на стадионе красно-белых «Открытие Арена» в пятницу, 14 июня.
В октябре стало известно, что «Ленинград» проведет тур по девяти стадионам, на которых проводились матчи чемпионата мира-2018.
- «Открытие Арена» была сдана в эксплуатацию осенью 2014 года.
- Первым матчем для «Спартака» на новом стадионе стала товарищеская встреча с «Црвеной Звездой» (1:1), состоявшаяся 5 сентября.
- Вместимость «Открытие Арены» составляет 45 360 мест.