«Ленинград» 14 июня проведет концерт на «Открытие Арене»

«Спартак» объявил о старте продаж билетов на концерт российской группы «Ленинград».

Шоу состоится на стадионе красно-белых «Открытие Арена» в пятницу, 14 июня.

В октябре стало известно, что «Ленинград» проведет тур по девяти стадионам, на которых проводились матчи чемпионата мира-2018.