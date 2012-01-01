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    «Ленинград» 14 июня проведет концерт на «Открытие Арене»

    «Спартак» объявил о старте продаж билетов на концерт российской группы «Ленинград».

    Шоу состоится на стадионе красно-белых «Открытие Арена» в пятницу, 14 июня.

    В октябре стало известно, что «Ленинград» проведет тур по девяти стадионам, на которых проводились матчи чемпионата мира-2018.

    • «Открытие Арена» была сдана в эксплуатацию осенью 2014 года.
    • Первым матчем для «Спартака» на новом стадионе стала товарищеская встреча с «Црвеной Звездой» (1:1), состоявшаяся 5 сентября.
    • Вместимость «Открытие Арены» составляет 45 360 мест.

    Источник: Твиттер «Спартака»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +64445

      zigbert 51 минуту назад

      Вот только этого не хватало.

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      Рейтинг: +446

      Фанат Рубина 1 час назад

      шнур в свинарнике.. да уж..
      надо чтоль на бомж-арену ефремову приехать, или пианисту как его там фамилия!
      майданов чтоль или матцуяв

      0
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      Рейтинг: +2857

      Агасфер 1 час назад

      Началась "Прощальная гастроль матершинника из "культурной столицы".Как обмельчал город, как низко пал секам! Но от Федуна точно этого не ожидал.Истинный бизнесмен-политработник:деньги выше принципов.

      1
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      Рейтинг: +1200

      Бабушка Зильзиля 1 час назад

      Весь бальзам на душу, услышать слово "УЙХ" и передать его по трибунам а про пилотку можно и забыть!

      1
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      Рейтинг: +413

      DMитрий 1 час назад

      А это футбольная новость? Или если в строке есть слово спартак, то значит уже про футбол? По такому принципу можно столько новостей набрать, что за сутки не прочитать! Может Бомбардир стал офишей подрабатывать!?

      0
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      Рейтинг: +1289

      InterMilLano1908 > DMитрий 1 час назад

      Чем не новость? Он обсирал спартак, а теперь руководство ему стадион выделяют. Вся суть спартака на данный момент

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      Рейтинг: +668

      GermanVo 1 час назад

      Да как же можно так себя не уважать??? Бизнес бизнесом, но чувство собственного достоинства должно же быть. Очень обидно за Спартак, что такое корыстное руководство. Зарабатывать надо, но всему есть предел.

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      Рейтинг: +804

      Сергей Свояк 2 часа назад

      Опять припрётся куча даунов на это быдло...

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      Рейтинг: +1289

      InterMilLano1908 2 часа назад

      Ухахах если Спартачи его яйцами не закидают то руководство спартака сами себя унижают... Думаю это ловушка для шнурова))))

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      Рейтинг: +1419

      Чермындыр > InterMilLano1908 19 минут назад

      Вряд ли на концерт шнура пойдет фанатье. Скорее всего это будут те же самые далекие от футбола люди, которые посещали матчи ЧМ

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