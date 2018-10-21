Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Ленинград» выступит на девяти стадионах ЧМ-2018

    Музыкальная группа «Ленинград» объявила о проведении стадионного тура по России в следующем году.

    Об этом на своей странице в инстаграме сообщил Сергей Шнуров. Группа даст концерты на девяти аренах, которые принимали чемпионат мира-2018.

    Ранее «Ленинград» выступил на стадионе «Санкт-Петербург». Мероприятие посетили 65 110 человек.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.10.2018 08:51
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 26 октября 2018, 20:29

      Всё ясно. Из администрации президента попросили.Дабы показать и доказать,что всё построено не зря. Питеру быть.. Лично для меня этот Шнурок вообще ни о чём. И детям своим никогда этого ушлёпка не порекомендую. Сын ходит по дому и поёт Высоцкого..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7923

      FanatSerj 26 октября 2018, 11:26

      вот это тема, я уже знаю что буду делать 6 сентября 2019 года ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 12:06

      Тесно ему в концертных залах. Шнуру нужен размах.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 21 октября 2018, 12:48

      ой, бл*, моралфаги умойтесь! Шнур красава!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 21 октября 2018, 11:08

      А в футбол будут играть на "огородах"! Кто еще желает "угробить" футбольные поля?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +261

      salexeich 21 октября 2018, 11:00

      На каждом футбольном матче диктор по стадиону объявляет о крупных штрафах за сквернословие. В то же время на спортивном объекте разрешили выступить музыкальной группе, употреблявшей ненормативную лексику. А ещё говорят, что только на Западе существуют двойные стандарты.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7923

      FanatSerj > salexeich 26 октября 2018, 11:44

      Возрастной рейтинг футбольного матча +0, а концерт Ленинграда +18 так что не путайте ...уй с пальцем.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ > FanatSerj 30 октября 2018, 12:49

      Прямо в точку )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 октября 2018, 10:38

      Детей не пускать к матершинникам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +298

      Алексей новый 21 октября 2018, 10:37

      Из аморального алкоголика сделали звезду из пиара. Видно нет нормальных управленцев раз не могут загрузить стадионы после ЧМ чем-то нормальным.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +663

      88serega88 21 октября 2018, 10:06

      Был я в пятницу на Зенит Арене, если б он нач 1ч 10минут не задержал концерт и ФАРАОН не пел был б вообще идеально!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 21 октября 2018, 09:36

      РЕСПЕКТ ГРУПИРОВКЕ ЛЕНИНГРАД И СЕРЕГЕ ШНУРОВУ!!!!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11