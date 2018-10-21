«Ленинград» выступит на девяти стадионах ЧМ-2018

Музыкальная группа «Ленинград» объявила о проведении стадионного тура по России в следующем году.

Об этом на своей странице в инстаграме сообщил Сергей Шнуров. Группа даст концерты на девяти аренах, которые принимали чемпионат мира-2018.

Ранее «Ленинград» выступил на стадионе «Санкт-Петербург». Мероприятие посетили 65 110 человек.