«Ленинград» выступит на девяти стадионах ЧМ-2018

Всё ясно. Из администрации президента попросили.Дабы показать и доказать,что всё построено не зря. Питеру быть.. Лично для меня этот Шнурок вообще ни о чём. И детям своим никогда этого ушлёпка не порекомендую. Сын ходит по дому и поёт Высоцкого..
Музыкальная группа «Ленинград» объявила о проведении стадионного тура по России в следующем году.
Об этом на своей странице в инстаграме сообщил Сергей Шнуров. Группа даст концерты на девяти аренах, которые принимали чемпионат мира-2018.
Ранее «Ленинград» выступил на стадионе «Санкт-Петербург». Мероприятие посетили 65 110 человек.