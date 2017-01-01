В Пресненском суде началось заседание по делу Кокорина и Мамаева

В 14:00 в Пресненском суде Москвы началось заседание по существу по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого, сообщил в телеграме главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

Судья – Светлана Тарасова. Ранее ее взяли под государственную защиту. В зале суда ее охраняют двое сотрудников правоохранительных органов.

На заседании ожидаются пострадавшие и свидетели. Как уже ранее сообщалось, обвиняемые прибыли в зал суда с вещами.