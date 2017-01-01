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    В Пресненском суде началось заседание по делу Кокорина и Мамаева

    В 14:00 в Пресненском суде Москвы началось заседание по существу по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого, сообщил в телеграме главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    Судья – Светлана Тарасова. Ранее ее взяли под государственную защиту. В зале суда ее охраняют двое сотрудников правоохранительных органов.

    На заседании ожидаются пострадавшие и свидетели. Как уже ранее сообщалось, обвиняемые прибыли в зал суда с вещами.

    • В октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
    • Впоследствии суд четырежды продлевал арест всех четверых: первые три раза – на 60 дней, четвертый – на полгода (до 25 сентября).

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1452

      BlackMurder 43 минуты назад

      Мля вы им дайте срок, или отпустите, надоело уже, похоже на цирк

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4108

      prezent2017 1 час назад

      Прибыли на судилище к богу Светлане.
      Светлана: как хочу, так и ворочу. Закон же что дышло!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3812

      ilichkadr 1 час назад

      Если обвиняемые прибыли в зал суда с вещами, то это означает готовность к переезду к новому месту отсидки.

      1
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      Рейтинг: +2790

      Агасфер 1 час назад

      Свободу попугаям!

      3
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      ...
      Рейтинг: +268

      ТОПТЫГИН > Агасфер 1 час назад

      Это что бы петухами не назвать, ты их попугаями нарек))

      0
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