В Пресненском суде началось заседание по делу Кокорина и Мамаева

В 14:00 в Пресненском суде Москвы началось заседание по существу по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого, сообщил в телеграме главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

Судья – Светлана Тарасова. Ранее ее взяли под государственную защиту. В зале суда ее охраняют двое сотрудников правоохранительных органов.

На заседании ожидаются пострадавшие и свидетели. Как уже ранее сообщалось, обвиняемые прибыли в зал суда с вещами.

В октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.

Впоследствии суд четырежды продлевал арест всех четверых: первые три раза – на 60 дней, четвертый – на полгода (до 25 сентября).

Идет суд над Кокориным и Мамаевым. Главные факты