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  • В Пресненском суде началось заседание по делу Кокорина и Мамаева

В Пресненском суде началось заседание по делу Кокорина и Мамаева

9 апреля 2019, 14:09
5

В 14:00 в Пресненском суде Москвы началось заседание по существу по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого, сообщил в телеграме главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

Судья – Светлана Тарасова. Ранее ее взяли под государственную защиту. В зале суда ее охраняют двое сотрудников правоохранительных органов.

На заседании ожидаются пострадавшие и свидетели. Как уже ранее сообщалось, обвиняемые прибыли в зал суда с вещами.

  • В октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
  • Впоследствии суд четырежды продлевал арест всех четверых: первые три раза – на 60 дней, четвертый – на полгода (до 25 сентября).

Идет суд над Кокориным и Мамаевым. Главные факты

Источник: Телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (5)
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Агасфер
1554808334
Свободу попугаям!
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ilichkadr
1554809168
Если обвиняемые прибыли в зал суда с вещами, то это означает готовность к переезду к новому месту отсидки.
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prezent2017
1554809797
Прибыли на судилище к богу Светлане. Светлана: как хочу, так и ворочу. Закон же что дышло!
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BlackMurder
1554811678
Мля вы им дайте срок, или отпустите, надоело уже, похоже на цирк
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