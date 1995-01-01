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    Отбор ЧЕ-2020. Пентек принес полякам победу над Австрией, Голландия разгромила Белоруссию и другие результаты

    Встреча 1-го тура отбора на Евро-2020 ГолландияБелоруссия завершилась победой хозяев со счетом 4:0.

    Забили хавбеки Мемфис Депай (дубль) и Джорджиньо Вейналдум, защитник Вирджил ван Дейк.

    Этот и другие результаты игрового дня представлены ниже.

    Отбор ЧЕ-2020. Группа С. 1-й тур

    Голландия – Белоруссия – 4:0 (2:0)

    Северная Ирландия – Эстония – 2:0 (0:0)

    Отбор ЧЕ-2020. Группа E. 1-й тур

    Хорватия – Азербайджан – 2:1 (1:1)

    Словакия – Венгрия – 2:0 (1:0)

    Отбор ЧЕ-2020. Группа G. 1-й тур

    Австрия – Польша – 0:1 (0:0)

    Израиль – Словения – 1:1 (0:0)

    Македония – Латвия – 3:1 (2:0)

    Календарь квалификации Евро-2020

    Результаты квалификации Евро-2020

    Источник: Бомбардир

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