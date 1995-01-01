Отбор ЧЕ-2020. Пентек принес полякам победу над Австрией, Голландия разгромила Белоруссию и другие результаты

Встреча 1-го тура отбора на Евро-2020 Голландия – Белоруссия завершилась победой хозяев со счетом 4:0.
Забили хавбеки Мемфис Депай (дубль) и Джорджиньо Вейналдум, защитник Вирджил ван Дейк.
Этот и другие результаты игрового дня представлены ниже.
Отбор ЧЕ-2020. Группа С. 1-й тур
Голландия – Белоруссия – 4:0 (2:0)
Северная Ирландия – Эстония – 2:0 (0:0)
Отбор ЧЕ-2020. Группа E. 1-й тур
Хорватия – Азербайджан – 2:1 (1:1)
Словакия – Венгрия – 2:0 (1:0)
Отбор ЧЕ-2020. Группа G. 1-й тур
Израиль – Словения – 1:1 (0:0)
Македония – Латвия – 3:1 (2:0)
Календарь квалификации Евро-2020