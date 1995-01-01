Главные новости утра. Фернандес – лучший игрок 20-го тура РПЛ, Варан хочет уйти из «Реала»

Ари – о словах Погребняка: «Грустно знать, что такие люди еще остались»
Фернандес – лучший игрок 20-го тура РПЛ
Лукаку может пропустить матч с Россией. Менье и Дембеле – вне сборной
«Арсенал» может досрочно вернуть Дениса Суареса
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Ари – о словах Погребняка: «Грустно знать, что такие люди еще остались»
Фернандес – лучший игрок 20-го тура РПЛ
Лукаку может пропустить матч с Россией. Менье и Дембеле – вне сборной
«Арсенал» может досрочно вернуть Дениса Суареса