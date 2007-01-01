L’Equipe: Варан хочет уйти из «Реала»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан объявил руководству клуба, что может летом запросить трансфер в другую команду.

По информации источника, Варан хочет сменить обстановку и попробовать себя в новом клубе.

Боссы мадридцев пока никак не прокомментировали заявление 25-летнего француза.

Отмечается, что такой поступок может быть связан с трансфером в мадридский клуб защитника «Порту» Эдера Милитана.