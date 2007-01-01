L’Equipe: Варан хочет уйти из «Реала»

Наверное в ПСЖ собрался на смену капитана.
Защитник «Реала» Рафаэль Варан объявил руководству клуба, что может летом запросить трансфер в другую команду.
По информации источника, Варан хочет сменить обстановку и попробовать себя в новом клубе.
Боссы мадридцев пока никак не прокомментировали заявление 25-летнего француза.
Отмечается, что такой поступок может быть связан с трансфером в мадридский клуб защитника «Порту» Эдера Милитана.
- Варан перешел в «Реал» летом 2011 года из «Ланса».
- Француз выиграл с клубом 16 трофеев, в том числе – четыре Лиги чемпионов.
- Летом 2018 года Варан вместе со сборной Франции одержал победу на чемпионате мира в России.