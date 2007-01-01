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    L’Equipe: Варан хочет уйти из «Реала»

    Защитник «Реала» Рафаэль Варан объявил руководству клуба, что может летом запросить трансфер в другую команду.

    По информации источника, Варан хочет сменить обстановку и попробовать себя в новом клубе.

    Боссы мадридцев пока никак не прокомментировали заявление 25-летнего француза.

    Отмечается, что такой поступок может быть связан с трансфером в мадридский клуб защитника «Порту» Эдера Милитана.

    • Варан перешел в «Реал» летом 2011 года из «Ланса».
    • Француз выиграл с клубом 16 трофеев, в том числе – четыре Лиги чемпионов.
    • Летом 2018 года Варан вместе со сборной Франции одержал победу на чемпионате мира в России.

    Источник: L’Equipe

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +12

      khateev 1 час назад

      Наверное в ПСЖ собрался на смену капитана.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +376

      A-Den 2 часа назад

      Обменять Варана и Бензема на Мбаппе?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3646

      84aivengo 2 часа назад

      милитан или милитао ?

      0
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