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    Фернандес – лучший игрок 20-го тура РПЛ

    РПЛ подвела итоги совместного голосования с телеканалами «Матч Премьер» и «Матч ТВ». Лучшим игроком 20-го тура чемпионата России признан защитник ЦСКА Марио Фернандес.

    В голосовании в социальных сетях футболист набрал 43% (это более 27 тысяч голосовавших) и обошел полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, забившего первый мяч в составе нового клуба.

    • Фернандес принес своей команде победу в матче с «Уралом», забив единственный гол.
    • На прошлой неделе лучшим игроком тура признали партнера Марио – Федора Чалова.

    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5975

      Serjoga 3 часа назад

      А Еременко "погулять" вышел! Чем это Фернандес и Бариос его обошли?

      0
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      Рейтинг: +31

      аарон 10 часов назад

      Ага, забил с грубейшим нарушением правил. Положил руки на плечи Бумалю, не дал тому оторваться от земли, опёрся на соперника, выпрыгнул, удар головой, судья засчитал гол. Грустно за тех, кто голосовал.

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      Рейтинг: -24815

      ZSB > аарон 4 часа назад

      Пересмотри, ещё раз 10 ...

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      Рейтинг: +5425

      ufos73 10 часов назад

      Похоже в этих опросах только кони и бомжи участвуют. Еременко забил стока же, как эти 2 вместе, и так же принес победу своей команде, и не над Уралом, но все равно был хуже )))

      1
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      Рейтинг: +7941

      vladimir-7 > ufos73 7 часов назад

      Наркоман не может быть лучшим.

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      Рейтинг: -24815

      ZSB > vladimir-7 4 часа назад

      Подай в суд на Марио! Выиграй его! Получишь бабла!!! А так - детский лепет, типа: "Баба Маня сказала ...!"

      1
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      Рейтинг: +16054

      афоня72 11 часов назад

      Фернандес пока еще бледная тень самого себя сезона прошлого года. После травмы видимо еще не вышел на свой пиковый уровень. К большим игрокам и требования большие!

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