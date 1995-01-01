Фернандес – лучший игрок 20-го тура РПЛ

РПЛ подвела итоги совместного голосования с телеканалами «Матч Премьер» и «Матч ТВ». Лучшим игроком 20-го тура чемпионата России признан защитник ЦСКА Марио Фернандес.

В голосовании в социальных сетях футболист набрал 43% (это более 27 тысяч голосовавших) и обошел полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, забившего первый мяч в составе нового клуба.

Фернандес принес своей команде победу в матче с «Уралом», забив единственный гол.

На прошлой неделе лучшим игроком тура признали партнера Марио – Федора Чалова.