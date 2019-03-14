Главные новости утра. Мама Сане тормозит переговоры сына с «Манчестер Сити», Суарес сделал финт дня

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    Источник: Бомбардир.ру

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    14.03.2019 12:02
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3617

      84aivengo 14 марта, 13:00

      футбол должен быть профессиональным... не на мамах и папах ..... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +617

      Mirak92 > 84aivengo 14 марта, 15:13

      Бубнова иди учи ,да Уткина.Эксперт блин

      -1
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