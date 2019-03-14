Главные новости утра. Мама Сане тормозит переговоры сына с «Манчестер Сити», Суарес сделал финт дня

футбол должен быть профессиональным... не на мамах и папах ..... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ложное движение Суареса попало в лучший момент дня Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» не может договориться с Сане о продлении контракта. Причастна мама полузащитника
Экс-тренер сборной России U-17 – о финансовых запросах Сулейманова и Игнатьева: «Это нормальные процессы»
«Бавария» впервые за 8 лет не вышла в 1/4 ЛЧ. У клуба первое за 5 лет поражение на «Альянц-Арене» в турнире
Акции «Ювентуса» с момента покупки Роналду выросли на 140%