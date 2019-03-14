Экс-тренер сборной России U-17 – о финансовых запросах Сулейманова и Игнатьева: «Это нормальные процессы»

Экс-главный тренер сборной России (U-17) Сергей Матвеев прокомментировал скандал вокруг «Краснодара» и его воспитанников Ивана Игнатьева и Магомеда-Шапи Сулейманова. Футболисты не хотят продлевать контракты.

«Игнатьев всегда был в порядке. Выделялся еще на турнире U13 в Казани, где соперничал с «Барселоной». В моей сборной он был одним из главных нападающих. Конкурировал с динамовцем Лацевичем. Тот сильнее в штрафной, а Ванька – игрок пространства. Если мы играли с оборонительной командой типа Кипра, то вскрывали ее с помощью Лацевича – за счет коротких и средних передач. Против сильных команд, где можно было уходить в быстрые контратаки, выходил Ванька.

Мы дружески общались с Мурадом перед игрой «Краснодара» с «Байером», но я не выяснял, что там с Игнатьевым и Шапи. Мне это не особо интересно. Да и не мое это дело, что происходит у молодых ребят. У них всегда что-то происходит. Медные трубы… Кто-то быстро переболеет, у кого-то затянется. Это нормальные процессы», – заявил специалист.

Иван Игнатьев: «Шапи пока тоже не подписал контракт с «Краснодаром». Нам не хотят давать прав»