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    Экс-тренер сборной России U-17 – о финансовых запросах Сулейманова и Игнатьева: «Это нормальные процессы»

    Экс-главный тренер сборной России (U-17) Сергей Матвеев прокомментировал скандал вокруг «Краснодара» и его воспитанников Ивана Игнатьева и Магомеда-Шапи Сулейманова. Футболисты не хотят продлевать контракты.

    «Игнатьев всегда был в порядке. Выделялся еще на турнире U13 в Казани, где соперничал с «Барселоной». В моей сборной он был одним из главных нападающих. Конкурировал с динамовцем Лацевичем. Тот сильнее в штрафной, а Ванька – игрок пространства. Если мы играли с оборонительной командой типа Кипра, то вскрывали ее с помощью Лацевича – за счет коротких и средних передач. Против сильных команд, где можно было уходить в быстрые контратаки, выходил Ванька.

    Мы дружески общались с Мурадом перед игрой «Краснодара» с «Байером», но я не выяснял, что там с Игнатьевым и Шапи. Мне это не особо интересно. Да и не мое это дело, что происходит у молодых ребят. У них всегда что-то происходит. Медные трубы… Кто-то быстро переболеет, у кого-то затянется. Это нормальные процессы», – заявил специалист.

    Иван Игнатьев: «Шапи пока тоже не подписал контракт с «Краснодаром». Нам не хотят давать прав»

    Источник: «Матч ТВ»

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    14.03.2019 11:00
    Комментарии9
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      Рейтинг: +3958

      prezent2017 14 марта, 18:35

      Клуп сказал, что алкаши они.

      0
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      Рейтинг: -1457

      morgan59 > prezent2017 14 марта, 20:43

      Не клуб, а "Spor24". Не путай и не вводи людей в заблуждение. Жёлтая московская пресса не имеет ничего общего с ФК Краснодар. Меньше бы доброжелателей лезло в клуб, лучше бы было. Хотя для вас, как раз чем у других хуже , тем вам лучше.

      1
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      Рейтинг: +30

      Евгеша777 14 марта, 16:33

      Посмотрите на Рональдо! Ему уже 34 года. Бабла как у арабского шейха. А он всё своё свободное время на тренировке, в качалке. А эти молодые ушлёпки без году неделя и хотят зп по 4 ляма. Развивайтесь, тренеруйтесь и всё у вас будет...

      1
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      Рейтинг: +1006

      владимир миронов 14 марта, 12:13

      Верховный бог в мире--его величество бабло. И все зависит от программы в голове. Кто-то из миллиардеров ездит на работу на велосипеде, другой миллионер с эскортом в 50-80 машин.У каждого психа своя программа.

      1
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      Рейтинг: +401

      Genz 14 марта, 11:59

      Эту шумиху само руководство справоцировало. вот теперь увидете , как это отразится на матче с валенсией и в чемпионате РФПЛ. Краснодар опустится в попу, галицкому от меня привет

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      Рейтинг: +100

      Ковастер > Genz 14 марта, 15:04

      Шумиху поднял Ваня . Поднял во всей красе. То ему страшно в 25 лет получать нищенскую зарплату, то он не собственность и требует к себе уважения. Пахать на поле надо, и молчать в тряпочку. В отличии от простых Россиян у него могла бы быть зарплата в 10 раз выше среднестатической.

      1
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      Рейтинг: +401

      Genz 14 марта, 11:52

      Если вырастил парней Краснодар, не значит что надо держать всю жизнь в кабале. Ваня сказал , будет нищебродом ещё 3,5 года по контракту. Но дайте заработать потом. А черти хотят до 25 держать на хлебушке и дальше. А пошел главный в Краснодаре накуй

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      Рейтинг: +100

      Ковастер > Genz 14 марта, 15:01

      Не надо за Ваню рвать попу, он ещё не подходил и близко к Топу. Ваня должен доказать на поле, свою состоятельность. Ему дали шанс с Ростовом и Байером, где великий вклад в победу? Что нету? Вот и зарплаты нету. Ему предложили переход в основу и для поддержки повысили в двое зарплату. Что мало? А то что руководство на него рассчитывало и предложило переписать контракт на пять лет??? Что опять не так? Хочешь доказать свою цену, покажи свои способности.

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      Рейтинг: +2451

      Агасфер 14 марта, 11:21

      Взрослые дяди формируют их сознание.Сами живут не совсем достойно,так почему окружающие их молодые не должны копировать их путь в мире диктатуры денег?

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