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    Иван Игнатьев: «Шапи пока тоже не подписал контракт с «Краснодаром». Нам не хотят давать прав»

    Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев рассказал о переговорах между клубом и одноклубником Магомедом-Шапи Сулеймановым по новому контракту.

    «Пока он ничего подписывать не стал. Сказал – подумает. Я же сразу ответил отрицательно.

    Он мой друг и меня как может поддерживает, за что я ему очень благодарен. Но, повторюсь, дело не только в деньгах. Нам просто не хотят давать никаких прав, не хотят, чтобы мы имели хотя бы какие-то преференции. Просто одностороннее соглашение...

    Нам будет по 25 лет, когда закончится контракт, и мы будем получать ту сумму, на которую согласились 5 лет назад. Но это несправедливо, если сравнить данную сумму с теми деньгами, которые получают футболисты РПЛ в 24-26 лет», – сказал Игнатьев.

    • Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ранее сказал, что для Игнатьева футбол стоит не на первом месте.
    • Игнатьев сказал, что клуб перевел его в дубль.

    Источник: RT на русском

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    12.03.2019 20:55
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    Комментарии41
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    • ...
      Рейтинг: +2030

      morgan59 13 марта 2019, 18:18

      А ты не трогай Шапи. У Шапи своя голова, своя судьба и своя дорога. Ты за себя веди разговор.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 марта 2019, 11:07

      А нельзя ли было все как то уладить? Не вынося сор из избы.

      10
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      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > zigbert 13 марта 2019, 14:25

      его поднакачал кто-то , ругаться нельзя надо было мирно решать

      13
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > portero 13 марта 2019, 14:46

      К таким вопросам мне кажется надо подходить более гибко. С обоих сторон.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 13 марта 2019, 10:56

      Энергию этих запросов да на футбольное поле. Расскажите им про Диму Сычева и чем все это кончилось. У того опекунов полно было, а сейчас мало кто его вспомнит.

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > владимир миронов 13 марта 2019, 14:27

      ты прав на поле пока совсем не блистает этот паренек

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9928

      Ковастер 13 марта 2019, 09:54

      Вас ущимляют в правах? Вам платят меньше чем другим? У Вась есть законная обязанность пройти службу в рядах вооружённых сил. И не ЦСКА , а рядах ВМФ или дальневосточный военный округ.

      8
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      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Ковастер 13 марта 2019, 14:28

      не пойдет он службу тянуть, агент наверное уже нашел куда его пристроить

      12
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      ...
      Рейтинг: +2030

      morgan59 > portero 13 марта 2019, 18:12

      А повесточку из военкомата ещё никто не отменял. А после такого скандала отмазка будет стоить в 100 раз дороже.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 марта 2019, 09:47

      Бунт в галицийском королевстве. Сначала Магнит восстал, теперь Шапи с Игнатьевым.

      1
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      Рейтинг: +1277

      Sky Spartak 13 марта 2019, 00:09

      В него Краснодар вкладывал деньги,ростил,обучал.Вот как, клубам ростить игроков,если они как забьют пятёрку мячей,так сразу зарплату бешенную давайте им.Думают они Боги футбола...Тем более ..насколько понимаю ему предлагали повышение зарплаты в будущем,при определённых условиях...Вообще Галицкому стоить попросить с него деньги которые,он вложил в него...Или пусть до конца контракта сидит в дубле... неблагодарные.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Sky Spartak 13 марта 2019, 14:32

      парень еще и сезон не отыграл в основе , а зубки показывает, хотя контракт должен быть со взаимными обязательствами

      12
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      ...
      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 > Sky Spartak 13 марта 2019, 16:04

      А то что он отдаёт своё здоровье, молодость и практически всё своё свободное время футболу ничего не значит? Век футболиста не так длителен и по окончании карьеры им сложно найти себе какое либо применение в жизни, кроме того же футбола. Иван такой же человек, как и все мы, а не раб Галицкого, и в праве определять соглашаться ему на условия по трудовому договору или нет!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 > IVANRUS777 13 марта 2019, 18:16

      Какие тут проблемы? Мы все отдавали здоровье в Армии и Флоте. И после армии у нас тоже мало было перспектив-разве что в милицию. С такими зарплатами как у них , при нормальном распоряжении деньгами, по окончании карьеры можно найти место в райском тенёчке. Если вам пол ляма в месяц мало, можно бросить футбол и идти на стройку .

      5
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      Рейтинг: +213

      nik_59 12 марта 2019, 22:52

      Или грузчиком. Что вы можете ребята.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +67330

      portero > nik_59 13 марта 2019, 14:34

      на футбольном поле пока мало чего

      12
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      Рейтинг: +213

      nik_59 12 марта 2019, 22:48

      100000 максимум. Больше никто из вас не заслужил.

      1
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      Рейтинг: +67330

      portero > nik_59 13 марта 2019, 14:33

      да нет получает он побольше, но Дзюба деревяшка в сто раз больше получает, его и душит жаба

      12
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      Рейтинг: +388

      R015RK 12 марта 2019, 22:41

      Кокоша номер 2.

      2
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      Рейтинг: +9928

      Ковастер 12 марта 2019, 22:11

      А какие вам права? У вас пока только обязанности. Вас кормили , растили, учили. Будьте добры отработать.

      2
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