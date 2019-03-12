Иван Игнатьев: «Шапи пока тоже не подписал контракт с «Краснодаром». Нам не хотят давать прав»

А ты не трогай Шапи. У Шапи своя голова, своя судьба и своя дорога. Ты за себя веди разговор.
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев рассказал о переговорах между клубом и одноклубником Магомедом-Шапи Сулеймановым по новому контракту.
«Пока он ничего подписывать не стал. Сказал – подумает. Я же сразу ответил отрицательно.
Он мой друг и меня как может поддерживает, за что я ему очень благодарен. Но, повторюсь, дело не только в деньгах. Нам просто не хотят давать никаких прав, не хотят, чтобы мы имели хотя бы какие-то преференции. Просто одностороннее соглашение...
Нам будет по 25 лет, когда закончится контракт, и мы будем получать ту сумму, на которую согласились 5 лет назад. Но это несправедливо, если сравнить данную сумму с теми деньгами, которые получают футболисты РПЛ в 24-26 лет», – сказал Игнатьев.
- Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ранее сказал, что для Игнатьева футбол стоит не на первом месте.
- Игнатьев сказал, что клуб перевел его в дубль.