Иван Игнатьев: «Шапи пока тоже не подписал контракт с «Краснодаром». Нам не хотят давать прав»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев рассказал о переговорах между клубом и одноклубником Магомедом-Шапи Сулеймановым по новому контракту.

«Пока он ничего подписывать не стал. Сказал – подумает. Я же сразу ответил отрицательно.

Он мой друг и меня как может поддерживает, за что я ему очень благодарен. Но, повторюсь, дело не только в деньгах. Нам просто не хотят давать никаких прав, не хотят, чтобы мы имели хотя бы какие-то преференции. Просто одностороннее соглашение...

Нам будет по 25 лет, когда закончится контракт, и мы будем получать ту сумму, на которую согласились 5 лет назад. Но это несправедливо, если сравнить данную сумму с теми деньгами, которые получают футболисты РПЛ в 24-26 лет», – сказал Игнатьев.