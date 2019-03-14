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    Акции «Ювентуса» с момента покупки Роналду выросли на 140%

    Акции туринского «Ювентуса» увеличились в цене после победы клуба над мадридским «Атлетико» и выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Стоимость акций после матча повысилась на 16%. Цена за одну – 1,42 евро.

    До трансфера Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус» этот показатель равнялся 0,6 евро.

    • Роналду перешел в туринский клуб в июле за 117 миллионов евро после 9 лет в «Реале».
    • Забил 24 гола и отдал 12 ассистов в 36 играх всех турниров текущего сезона.
    • Сравнялся по количеству хет-триков с Лионелем Месси. 8 – лучший результат в истории ЛЧ.

    Источник: Bloomberg

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    14.03.2019 11:55
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +8522

      Супервайзер 15 марта, 16:21

      Юве возьмёт ЛЧ с Роналду.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59993

      zigbert 14 марта, 17:12

      Не зря его покупали за такую сумму ,все окупилось.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11564

      portero 14 марта, 14:49

      Во как

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +485

      Untitled-1 14 марта, 12:35

      Человек, покупка которого регулярно отбивается сколько бы он ни стоил.

      8
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      ...
      Рейтинг: +11564

      portero > Untitled-1 14 марта, 14:50

      Там и футюолками уже отбили, а уже прибыль идет

      10
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    • ...
      Рейтинг: +2089

      panmon 14 марта, 12:05

      В люди все не могут простить покупку... заработал Юве уже много денег. Даже если ЛЧ не возьмут

      8
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