Акции «Ювентуса» с момента покупки Роналду выросли на 140%

Юве возьмёт ЛЧ с Роналду.
Акции туринского «Ювентуса» увеличились в цене после победы клуба над мадридским «Атлетико» и выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Стоимость акций после матча повысилась на 16%. Цена за одну – 1,42 евро.
До трансфера Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус» этот показатель равнялся 0,6 евро.
- Роналду перешел в туринский клуб в июле за 117 миллионов евро после 9 лет в «Реале».
- Забил 24 гола и отдал 12 ассистов в 36 играх всех турниров текущего сезона.
- Сравнялся по количеству хет-триков с Лионелем Месси. 8 – лучший результат в истории ЛЧ.