Акции «Ювентуса» с момента покупки Роналду выросли на 140%

Акции туринского «Ювентуса» увеличились в цене после победы клуба над мадридским «Атлетико» и выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Стоимость акций после матча повысилась на 16%. Цена за одну – 1,42 евро.

До трансфера Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус» этот показатель равнялся 0,6 евро.