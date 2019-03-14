«Манчестер Сити» не может договориться с Сане о продлении контракта. Причастна мама полузащитника

«Манчестер Сити» по-прежнему не может договориться с Лероем Сане о продлении сотрудничества.

По информации Goal.com, стороны не могут прийти к компромиссу из-за претензий матери футболиста.

Переговоры между клубом и полузащитником идут с лета 2018 года, но без продвижения из-за несогласия матери футболиста – Регины Вебер с предложенными условиями.

Действующий контракт 23-летнего игрока с английским клубом рассчитан до лета 2021 года.