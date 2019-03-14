«Манчестер Сити» не может договориться с Сане о продлении контракта. Причастна мама полузащитника

Не пойму... О ЧЁМ ЭТО СООБЩЕНИЕ?
В смысле- что удивительного?
И почему те люди, которые заботятся об интересах молодого и талантливейшего футболиста(здесь - мама полузащитника), упомянуты с каким-то негативным "душком" (причастна... к отсутствию контракта...).
«Манчестер Сити» не может договориться с Сане... ТАК... ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ!)))
Парень вам нужен, денег у вас - как у дурака фантиков. И. сажем прямо - деньги ваши не "НЕПОСИЛЬНЫМ ТРУДОМ" заработаны...Делитесь, гады!)))))
«Манчестер Сити» по-прежнему не может договориться с Лероем Сане о продлении сотрудничества.
По информации Goal.com, стороны не могут прийти к компромиссу из-за претензий матери футболиста.
Переговоры между клубом и полузащитником идут с лета 2018 года, но без продвижения из-за несогласия матери футболиста – Регины Вебер с предложенными условиями.
Действующий контракт 23-летнего игрока с английским клубом рассчитан до лета 2021 года.
- Вебер – бывшая гимнастка и призер Олимпийских игр-1984.
- Издание не сообщает, приходится ли мама Сане еще и агентом.
- Игрок сборной Германии выступает за «Сити» с 2016 года.