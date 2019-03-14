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    «Манчестер Сити» не может договориться с Сане о продлении контракта. Причастна мама полузащитника

    «Манчестер Сити» по-прежнему не может договориться с Лероем Сане о продлении сотрудничества.

    По информации Goal.com, стороны не могут прийти к компромиссу из-за претензий матери футболиста.

    Переговоры между клубом и полузащитником идут с лета 2018 года, но без продвижения из-за несогласия матери футболиста – Регины Вебер с предложенными условиями.

    Действующий контракт 23-летнего игрока с английским клубом рассчитан до лета 2021 года.

    • Вебер – бывшая гимнастка и призер Олимпийских игр-1984.
    • Издание не сообщает, приходится ли мама Сане еще и агентом.
    • Игрок сборной Германии выступает за «Сити» с 2016 года.

    Источник: Goal.com

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    14.03.2019 11:41
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1016

      ivan-football-fan 14 марта, 20:45

      Не пойму... О ЧЁМ ЭТО СООБЩЕНИЕ?
      В смысле- что удивительного?
      И почему те люди, которые заботятся об интересах молодого и талантливейшего футболиста(здесь - мама полузащитника), упомянуты с каким-то негативным "душком" (причастна... к отсутствию контракта...).
      «Манчестер Сити» не может договориться с Сане... ТАК... ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ!)))
      Парень вам нужен, денег у вас - как у дурака фантиков. И. сажем прямо - деньги ваши не "НЕПОСИЛЬНЫМ ТРУДОМ" заработаны...Делитесь, гады!)))))

      1
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      Рейтинг: +49

      solodealer > ivan-football-fan 5 часов назад

      ОДНОЗНАЧНО!)))++

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +59993

      zigbert 14 марта, 17:08

      Раньше за ней такого не водилось.

      1
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      Рейтинг: +548

      MU-fanatic > zigbert 14 марта, 19:12

      а ты что следишь за матерями футболистов?)

      0
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      Рейтинг: +61993

      Рубик Докоян 14 марта, 16:37

      Близкие родственники футболистов, порой по хлеще иных агентов...

      2
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      Рейтинг: +41

      ILOVETHISGAME.ykt 14 марта, 15:35

      Зачем Реалу Сане? Если они хотят купить Азара, плюс Винициус (критикуй не критикуй, у пацана моменты есть, просто реализацию подтянуть надо) у них есть.
      П.С. На острию черепашку надо купить любой ценой.

      0
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      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА 14 марта, 13:15

      Реал,фас.
      Нужно его переманить в Мадрид

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1229

      TOMSON 14 марта, 12:13

      Что за мужики пошли? У одного жена, у другого Папа, у третьего вон Мама.
      Я, конечно себя тоже иногда каблуком чувствую, но чтоб в рабочие дела ко мне кто-то из родственников лез?

      4
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      Рейтинг: +2107

      Viper for CSKA > TOMSON 14 марта, 16:48

      А ещё ведь Рабьо, у него тоже мама всем командует. Спортсмены тоже мне.

      2
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      Рейтинг: +30

      Shotlandets86 14 марта, 11:52

      На Сане спрос хороший будет. Баварии эту позицию надо укреплять, например, Реалу.

      3
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      Рейтинг: +2956

      Спартач80 14 марта, 11:46

      Думаю Реалу стоит подсуетиться...

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