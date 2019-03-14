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    «Бавария» впервые за 8 лет не вышла в 1/4 ЛЧ. У клуба первое за 5 лет поражение на «Альянц-Арене» в турнире

    После поражения «Баварии» от «Ливерпуля» со счетом 1:3 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов клуб из Мюнхена установил несколько отрицательных достижений.

    Действующий чемпион Германии впервые за восемь лет вылетел, не добравшись до числа восьми лучших команд Европы. Последний раз мюнхенцы покидали Лигу чемпионов на стадии 1/8 финала в сезоне 2010/11, когда попали на миланский «Интер» (1:0, 2:3).

    Кроме того, «Бавария» в течение пяти лет не проигрывала дома в рамках еврокубков. Последнее поражение на «Альянц-Арене» – 0:4 в полуфинале ЛЧ 2013/14 от «Реала».

    • В 1/4 финала ЛЧ впервые за 11 лет нет ни «Баварии», ни «Реала».
    • В четвертьфинале Германия не будет представлена ни одном клубом.

    В 1/4 ЛЧ сыграют 4 английских клуба! Такого не было 10 лет

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    14.03.2019 06:25
    Комментарии10
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      Рейтинг: +59993

      zigbert 14 марта, 16:09

      А ведь ничего не предвещало такого поражения.

      2
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      Рейтинг: +271

      _MATRIX_ 14 марта, 10:47

      Жаль мне Баварию, но уж очень все как-то печально у нее. Очевидно, ей необходимо усиление: Рибери и Роббен стареют и уйдут (во всяком случае Роббен), Мюллер тоже не молодеет и подутратил форму. Одного Левандовского маловато в нападении. Нужен центральный защитник, кто-то толковый в линию полузащиты (по амплуа - а-ля Виейра) и еще один форвард мирового уровня. Разумеется, мое ИМХО. P.S. Ну, и конечно же, подумать о новом тренере.

      0
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      Рейтинг: +61993

      Рубик Докоян 14 марта, 09:22

      Кроме разного рода источников, надо и самим гуглить, если память коротка...

      2
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      Рейтинг: +41

      Antoshka2015 > Рубик Докоян 14 марта, 15:23

      Все верно же написано

      0
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      ...
      Рейтинг: +61993

      Рубик Докоян > 14 марта, 16:19

      "Кроме того, "Бавария" в течение пяти лет на проигрывала дома в рамках еврокубков." А она в 2017г. и в 2018г. проиграла Реалу дома 1:2. И что тут правильного ?...

      1
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      Рейтинг: +2451

      Агасфер 14 марта, 09:09

      У меня только один вопрос возник :Как такая команда может победить кого-то со счётом 6-0??? Или каков оппонент???

      0
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      ...
      Рейтинг: +1950

      AtticusFinch > Агасфер 14 марта, 15:28

      А как Ливерпуль мог сыграть со Спартаком 1-1, а во втором матче 7-0 разорвать его?

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      Рейтинг: +964

      InterMilLano1908 14 марта, 08:31

      Эхх Интер всегда выносил Баварцев в ЛЧ... Верните мне ИНТЕР!!!!

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      Рейтинг: +42

      sashamsh2013 14 марта, 08:24

      12 апреля 2017 Бавария-Реал Мадрид 1:2
      25 апреля 2018 Бавария-Реал Мадрид 1:2

      1
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      Рейтинг: +41

      Antoshka2015 > sashamsh2013 14 марта, 14:09

      Они играли не 1/8

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