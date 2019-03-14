«Бавария» впервые за 8 лет не вышла в 1/4 ЛЧ. У клуба первое за 5 лет поражение на «Альянц-Арене» в турнире

После поражения «Баварии» от «Ливерпуля» со счетом 1:3 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов клуб из Мюнхена установил несколько отрицательных достижений.

Действующий чемпион Германии впервые за восемь лет вылетел, не добравшись до числа восьми лучших команд Европы. Последний раз мюнхенцы покидали Лигу чемпионов на стадии 1/8 финала в сезоне 2010/11, когда попали на миланский «Интер» (1:0, 2:3).

Кроме того, «Бавария» в течение пяти лет не проигрывала дома в рамках еврокубков. Последнее поражение на «Альянц-Арене» – 0:4 в полуфинале ЛЧ 2013/14 от «Реала».

В 1/4 финала ЛЧ впервые за 11 лет нет ни «Баварии», ни «Реала».

В четвертьфинале Германия не будет представлена ни одном клубом.

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