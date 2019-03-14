В 1/4 ЛЧ сыграют 4 английских клуба! Такого не было 10 лет

Но есть и более удивительная статистика.

Противостояния в 1/8 финала завершились, в борьбе за победу в Лиге чемпионов осталось восемь команд, но половина из них – английские.

Последний раз такое случалось в сезоне-2008/09. Тогда в ЛЧ дебютировал «Зенит», а также играли ЧФР, «Ольборг», «Панатинаикос» и «Анортосис» – команды, которых в группах уже давно не видели. В 1/4 выбрались «Ливерпуль», «Челси», «МЮ» и «Арсенал», но избежать чисто английского стыка не получилось: «Челси» выиграл у «Ливерпуля» с общим счетом 7:5, а 4:4 на «Стэмфорде» стали украшением всего турнира. В полуфиналах было три английских команды, но выиграла турнир все равно «Барселона» с Гвардиолой, в финале одолевшая «МЮ» (2:0), а занозой в сердце фанатов «Челси» навсегда осталось судейство норвежца Эвребе.

Дальше по сезонам в четвертьфиналах у англичан было так:

2009/10 : два клуба в 1/4, но до полуфинала никто не дожил

: два клуба в 1/4, но до полуфинала никто не дожил 2010/11 : три, но один из них выбрался дальше – «МЮ» потом играл в финале

: три, но один из них выбрался дальше – «МЮ» потом играл в финале 2011/12 : один, это был «Челси», который в итоге и выиграл турнир

: один, это был «Челси», который в итоге и выиграл турнир 2012/13 : ноль, а их и в 1/8-й было всего-то два

: ноль, а их и в 1/8-й было всего-то два 2013/14 : два, до полуфинала добрался один («Челси») и там не выжил

: два, до полуфинала добрался один («Челси») и там не выжил 2014/15 : ноль, на предыдущей стадии англичане послетали от «ПСЖ», «Монако» и «Барсы»

: ноль, на предыдущей стадии англичане послетали от «ПСЖ», «Монако» и «Барсы» 2015/16 : один, он и до полуфинала дошел («Ман Сити»)

: один, он и до полуфинала дошел («Ман Сити») 2016/17 : один, и это был «Лестер», но дальше не прошел

: один, и это был «Лестер», но дальше не прошел 2017/18 : два, и они пересеклись в одной паре («Ливерпуль» – «Ман Сити»), команда Клоппа дошла до финала

: два, и они пересеклись в одной паре («Ливерпуль» – «Ман Сити»), команда Клоппа дошла до финала 2018/19: а вот теперь их четыре! Кто-то из них выиграет ЛЧ?

Впрочем, победу в Лиге чемпионов представитель самой богатой лиги Европы праздновал очень давно, это было семь лет назад, когда выиграл «Челси», сменивший по ходу плей-офф тренера (Ди Маттео вместо Виллаш-Боаша). Тогда «синие» с трудом продирались через каждого соперника: «Наполи», «Бенфику», «Барселону», а в финале на домашней для «Баварии» «Альянц Арене» сравняли счет на последних минутах, вытерпели пенальти в овертайме от Роббена и выиграли в серии послематчевых.

До этого англичане последний раз выигрывали в 2008-м, когда состоялся чисто английский финал в «Лужниках». В серии пенальти «МЮ» обыграл «Челси». Любопытно, что и до этого англичане тоже выиграли по пенальти (безумный финал «Ливерпуль» – «Милан»). Последняя победа в основное время была одержана 21 год назад (то есть, аж в прошлом веке), и опять это был сумасшедший финал: «МЮ» – «Бавария». В общем, если английский клуб выигрывает Лигу чемпионов, значит решающий матч в нем – совершенно особенный.

Жеребьевка четвертьфиналов пройдет в пятницу (15 марта) и начнется в 14:00 (МСК). Ее особенности:

Клубы из одной страны могут попасть друг на друга

Будет проведена также жеребьевка полуфиналов , так что мы узнаем всю сетку

, так что мы узнаем всю сетку Первые матчи 1/4 состоятся 9/10 апреля, ответные – 16/17.

Финал состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано»

Вот все четвертьфиналисты. Какие пары вы хотите видеть?

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