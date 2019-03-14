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    В 1/4 ЛЧ сыграют 4 английских клуба! Такого не было 10 лет


    4
    Голосов: 4
    14.03.2019 02:35
    Но есть и более удивительная статистика.

    Противостояния в 1/8 финала завершились, в борьбе за победу в Лиге чемпионов осталось восемь команд, но половина из них – английские.

    Последний раз такое случалось в сезоне-2008/09. Тогда в ЛЧ дебютировал «Зенит», а также играли ЧФР, «Ольборг», «Панатинаикос» и «Анортосис» – команды, которых в группах уже давно не видели. В 1/4 выбрались «Ливерпуль», «Челси», «МЮ» и «Арсенал», но избежать чисто английского стыка не получилось: «Челси» выиграл у «Ливерпуля» с общим счетом 7:5, а 4:4 на «Стэмфорде» стали украшением всего турнира. В полуфиналах было три английских команды, но выиграла турнир все равно «Барселона» с Гвардиолой, в финале одолевшая «МЮ» (2:0), а занозой в сердце фанатов «Челси» навсегда осталось судейство норвежца Эвребе.

    Дальше по сезонам в четвертьфиналах у англичан было так:

    • 2009/10: два клуба в 1/4, но до полуфинала никто не дожил
    • 2010/11: три, но один из них выбрался дальше – «МЮ» потом играл в финале
    • 2011/12: один, это был «Челси», который в итоге и выиграл турнир
    • 2012/13: ноль, а их и в 1/8-й было всего-то два
    • 2013/14: два, до полуфинала добрался один («Челси») и там не выжил
    • 2014/15: ноль, на предыдущей стадии англичане послетали от «ПСЖ», «Монако» и «Барсы»
    • 2015/16: один, он и до полуфинала дошел («Ман Сити»)
    • 2016/17: один, и это был «Лестер», но дальше не прошел
    • 2017/18: два, и они пересеклись в одной паре («Ливерпуль» – «Ман Сити»), команда Клоппа дошла до финала
    • 2018/19: а вот теперь их четыре! Кто-то из них выиграет ЛЧ?

    Впрочем, победу в Лиге чемпионов представитель самой богатой лиги Европы праздновал очень давно, это было семь лет назад, когда выиграл «Челси», сменивший по ходу плей-офф тренера (Ди Маттео вместо Виллаш-Боаша). Тогда «синие» с трудом продирались через каждого соперника: «Наполи», «Бенфику», «Барселону», а в финале на домашней для «Баварии» «Альянц Арене» сравняли счет на последних минутах, вытерпели пенальти в овертайме от Роббена и выиграли в серии послематчевых.

    До этого англичане последний раз выигрывали в 2008-м, когда состоялся чисто английский финал в «Лужниках». В серии пенальти «МЮ» обыграл «Челси». Любопытно, что и до этого англичане тоже выиграли по пенальти (безумный финал «Ливерпуль» – «Милан»). Последняя победа в основное время была одержана 21 год назад (то есть, аж в прошлом веке), и опять это был сумасшедший финал: «МЮ» – «Бавария». В общем, если английский клуб выигрывает Лигу чемпионов, значит решающий матч в нем – совершенно особенный.

    Жеребьевка четвертьфиналов пройдет в пятницу (15 марта) и начнется в 14:00 (МСК). Ее особенности:

    • Клубы из одной страны могут попасть друг на друга
    • Будет проведена также жеребьевка полуфиналов, так что мы узнаем всю сетку
    • Первые матчи 1/4 состоятся 9/10 апреля, ответные – 16/17.
    • Финал состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано»

    Вот все четвертьфиналисты. Какие пары вы хотите видеть?

    Больше материалов о Лиге чемпионов:

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Goal, Global Look Press, Бомбардир.ру
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
    Комментарии28
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      Рейтинг: +237

      ruverzema29rus 14 марта, 20:19

      ливерпуль - сити, ответочка. Либо барселону на кого нибудь из них, чтобы испании не осталось в 1/2

      1
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      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > ruverzema29rus 14 марта, 20:37

      Барселону бы поставить на МС.
      Но думаю им достанется АЯКС

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      Рейтинг: +2089

      panmon 14 марта, 19:34

      Кто-нибудь знает такую статистику?
      - Как часто выигрывает страна, которая в 1/4 имеет лишь одного представителя?
      - А если представителей 4?
      - Когда последний раз Испания в 1/4 была представлена 1 командой?

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      Рейтинг: +9420

      sssrspartak 14 марта, 16:34

      у нас анти рекорды везде в европе!в лч кто напомнит ?когда мы хоть в четверть финал выходили ?

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      Рейтинг: +2018

      Lev Aleks 14 марта, 15:32

      сити-порту, аякс-юнайтед, ливерпуль-тоттенхэм, барса-ювентус......вот так вангую)))

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      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > Lev Aleks 14 марта, 20:38

      МС-Ливерпуль,Барселона-АЯКС,МЮ-Ювентус и Порту-Тоттенхэм

      0
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      Рейтинг: +2041

      Аристократ Олжик 14 марта, 15:17

      Ман Сити - Барса, ответный на Камп Ноу, чтобы Гвардиола выбил Барсу на родном стадионе, вторая пара Аякс - Тоттенхэм, чтобы Санчес против своего бывшего клуба, да и по уровню игроков самое оно. Клопп заслужил отдых после Баварии, поэтому Порту - Ливерпуль, МЮ - Ювентус, чтобы Криш выбил Манкунианцев на Олд Траффорд, полуфиналы Ман Сити - Тоттенхэм, Ювентус - Ливерпуль

      3
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      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > Аристократ Олжик 14 марта, 20:39

      Красиво звучит.Дай Бог,что так и получилось

      0
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      Рейтинг: +1960

      android-uz > Аристократ Олжик 15 марта, 07:13

      а в финале опять противостояние Ман Сити - Ливерпуль!!!

      0
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      Рейтинг: +8522

      Супервайзер 14 марта, 12:41

      Если Юве будет и дальше играть в ЛЧ, как в матче с Атлетико, не сомневаюсь, что выиграют в лиге.

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      Рейтинг: +2519

      momwig_ > Супервайзер 14 марта, 13:12

      Да ну... Роналду, конечно - гигант, но дотащить в одиночку Юве до кубка... В остальном-то они впереди по большей части беззубые. А МанСити, Ливер и даже МЮ - это даже не Атлетико на сегодняшний день, это покруче будет.

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      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > momwig_ 14 марта, 20:39

      МЮ намного хуже Атлетико,а по остальному согласен

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      Рейтинг: +374

      ARTHUR19 14 марта, 12:10

      Скриньте, т.к. вангую:
      Сити - Юнайтед
      Тотенхем - Барселона
      Ливерпуль - Порту
      Аякс -Ювентус

      3
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      Рейтинг: +105

      kliker > ARTHUR19 15 марта, 16:17

      Круто, 2 пары наванговал!

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      Рейтинг: +374

      ARTHUR19 > kliker 15 марта, 16:35

      немного неповезло

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      Рейтинг: +59

      novaka1n 14 марта, 10:20

      Очевидно главные фавориты это барса, юве, ливерпуль и сити. Вот только с англичами может сыграть плохую шутку их борьба в апл, где ни у одной команды нет права на ошибку, тут дела у юве и барселоны попроще, они могут спокойно подготавливаться к лч и проводить ротацию состава. Хочется, что бы эти 4 команды не попали друг на друга в 1/4. Ждём жеребьёвки, очень интересная лч в этом году, думаю сюрпризы вроде выхода мю и аякса ещё будут.

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      Рейтинг: +66

      Cheappy 14 марта, 10:14

      МС - Барса
      Аякс - Ливер
      Юве - Порту
      Тотен - МЮ

      3
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      Рейтинг: +2089

      panmon > Cheappy 14 марта, 11:38

      Было бы круто...

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      Рейтинг: +17

      Hunter2200 14 марта, 09:44

      ливерпуль-порто
      ман.ю-аякс
      ман.сити-барса
      юве-тотенхем

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