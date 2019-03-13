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    В провале «Атлетико» виноват Симеоне. Он выбрал трусливую тактику


    3
    Голосов: 9
    13.03.2019 04:00
    Слишком просто для Криштиану.

    Симеоне был очень доволен собой после матча в Мадриде. В трансляцию попал тот самый знаменитый жест, за который аргентинца хотели дисквалифицировать (но, к счастью, не сделали этого).

    «Признаю, это не самый красивый жест, но я чувствовал, что должен был это сделать. Извиняюсь, если кого-то этим обидел, но это исходило от сердца», – говорил Симеоне после матча.

    На подобные эпизоды глупо обижаться: мы все любим, когда в футболе есть эмоции. Проблема в том, что Симеоне слишком рано поверил в себя.

    • Этой ночью «Ювентус» по-настоящему доминировал на поле. У туринцев превосходство по всем показателям: удары, владение мячом, точность передач, дриблинг и многое другое. Единственный показатель, по которому «Атлетико» был сильнее – отборы (27 против 16).

    • Отдельное внимание – статистике ударов. «Ювентус» бил 16 раз по воротам соперника, «Атлетико» – 5. Выглядит не так и плохо, но из этих пяти ударов лишь один был нанесен в пределах штрафной. Даже когда «Атлетико» уже нужно было забивать, команда не смогла добраться до ворот соперника.

    • Все это отлично прослеживается на тепловой карте. Самая активная точка касаний у игроков «Атлетико» – собственная штрафная. В чужую они почти не заходили.

    Симеоне готовился к такой игре еще до матча. На пресс-конференции он сказал: «Мы знаем, что нам позволят гораздо меньше, чем в первом матче. У «Ювентуса» очень мощный состав с чрезвычайно опытными игроками, которые хороши не только в атаке, но и в обороне. Нам надо быть очень осторожными».

    Тренер «Атлетико» слишком легко принял правила игры, навязанные соперником, и еще до матча согласился на оборонительный стиль. Но этот сезон в Лиге чемпионов открывает нам новую реальность: «автобус» больше не работает.

    «Реал» и «Атлетико», пытавшиеся сыграть по счету, возвращаются в Мадрид. «Тоттенхэм» и «Сити», атаковавшие несмотря на победу в первом матче, идут дальше.

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    Ювентус (Италия) – Атлетико (Испания) – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Роналду, 27; 2:0 – Роналду, 49; 3:0 – Роналду (с пенальти), 86.

    Результат первого матча – 0:2

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 9
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +89

      Klop-22 13 марта 2019, 15:00

      Бог есть - юве выиграет ЛЧ !!! Приятного просмотра.

      1
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 > Klop-22 13 марта 2019, 16:34

      ..я лично не против.
      жаль только,что без бедолаги Буффона..он так мечтал...

      0
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 13 марта 2019, 12:53

      Провал Симеоне?
      Кто это писал,какой дятел?
      А проигрыш со счетом 1-3,это уже не провал?
      При котором Ювентусу говорят: Арривидерчи, а Атлетико Welcome в 1\4 фэ!

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 13 марта 2019, 11:27

      Заголовок: "симеоне выбрал трусливую тактику" умиляет))) А когда было иначе??? Они всегда и со всеми играют трусливо, за что заслуженно и вылетели, и каждый раз вылетают!
      Им бы еще продать Гризмана и купить рамоса, и тогда стала бы эталонной командой антифутбольной мерзости)

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 13 марта 2019, 11:09

      Что и говорить, результат по игре, этого и стоило ожидать.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 13 марта 2019, 09:01

      автобус сдали в металлолом, его время вышло

      2
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      Рейтинг: +357

      vavilon69 13 марта 2019, 08:44

      ЮВЕНТУС- КРАСАВЦЫ !!!!!!!

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 марта 2019, 07:37

      Пенальти был очень спорный, но и без этого Юве прошёл по делу. В общем-то, обе команды сыграли одинаково - провалили выездной матч, но круто сыграли домашний. Только Юве на 1 гол больше в итоге забил. Не ожидал такой слабой игры от матрасов в защите, а атаки тупо не было вообще. Всё-таки тактически итальянцы оказались более гибкими, Атлетико уж слишком примитивно играл.
      Роналду, наконец-то показал, что он и Юве может тащить в ЛЧ, не только Реал. С другой стороны, опять же, всегда есть "но" - первый матч он, как и вся команда, провалил. Это уже 3 или 4 год подряд такая песня у Роналду - провальные матчи и его хоронят, затем камбэки и его превозносят. Посмотрим насколько такого везения хватит в этот раз, потому что в следующей игре соперник может такую ситуацию просто пресечь на корню и всё. У Юве есть серьёзные проблемы в игре.

      3
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      Рейтинг: +2716

      BlackMurder 13 марта 2019, 06:26

      Что сказать, разобрали вчера матрасников, камбэк так камбэк

      8
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 13 марта 2019, 05:27

      То что этот автобус давно всем надоел было очевидно. И Гризманн сделал большую глупость, оставшись там. С таким талантом надо в Реал или Барсу.

      9
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