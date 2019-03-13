В провале «Атлетико» виноват Симеоне. Он выбрал трусливую тактику

Слишком просто для Криштиану.

Симеоне был очень доволен собой после матча в Мадриде. В трансляцию попал тот самый знаменитый жест, за который аргентинца хотели дисквалифицировать (но, к счастью, не сделали этого).

«Признаю, это не самый красивый жест, но я чувствовал, что должен был это сделать. Извиняюсь, если кого-то этим обидел, но это исходило от сердца», – говорил Симеоне после матча.

На подобные эпизоды глупо обижаться: мы все любим, когда в футболе есть эмоции. Проблема в том, что Симеоне слишком рано поверил в себя.

• Этой ночью «Ювентус» по-настоящему доминировал на поле. У туринцев превосходство по всем показателям: удары, владение мячом, точность передач, дриблинг и многое другое. Единственный показатель, по которому «Атлетико» был сильнее – отборы (27 против 16).

• Отдельное внимание – статистике ударов. «Ювентус» бил 16 раз по воротам соперника, «Атлетико» – 5. Выглядит не так и плохо, но из этих пяти ударов лишь один был нанесен в пределах штрафной. Даже когда «Атлетико» уже нужно было забивать, команда не смогла добраться до ворот соперника.

• Все это отлично прослеживается на тепловой карте. Самая активная точка касаний у игроков «Атлетико» – собственная штрафная. В чужую они почти не заходили.

Симеоне готовился к такой игре еще до матча. На пресс-конференции он сказал: «Мы знаем, что нам позволят гораздо меньше, чем в первом матче. У «Ювентуса» очень мощный состав с чрезвычайно опытными игроками, которые хороши не только в атаке, но и в обороне. Нам надо быть очень осторожными».

Тренер «Атлетико» слишком легко принял правила игры, навязанные соперником, и еще до матча согласился на оборонительный стиль. Но этот сезон в Лиге чемпионов открывает нам новую реальность: «автобус» больше не работает.

«Реал» и «Атлетико», пытавшиеся сыграть по счету, возвращаются в Мадрид. «Тоттенхэм» и «Сити», атаковавшие несмотря на победу в первом матче, идут дальше.

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Ювентус (Италия) – Атлетико (Испания) – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Роналду, 27; 2:0 – Роналду, 49; 3:0 – Роналду (с пенальти), 86.

Результат первого матча – 0:2