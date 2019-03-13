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    Роналду повторил жест Симеоне. Он всегда эпично празднует разгромы «Атлетико»


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    Голосов: 10
    13.03.2019 12:50
    Это тоже запомнят навсегда.

    В мае 2014-го «Реал» учинил разгром «Атлетико» в финале Лиги чемпионов, том самом, где в добавленное время забил Рамос, а в овертайме «матрасникам» забили еще трижды. Последний гол был на счету Роналду, и он отпраздновал так, как делал очень редко – с сорванной с себя майкой.

    Осенью 2016-го «Реал» обыграл «Атлетико» 3:0 в гостях, все три гола забил Криштиану. Празднуя, португалец уселся перед камерой и быстро родил идею для любителей мемов, которые тут же стали фотошопить эту позу на разные фотографии.

    Через полгода они встретились в полуфинале Лиги чемпионов. Вновь 3:0, вновь хет-трик. На этот раз Роналду присел на рекламный щит как король. Впрочем, Marca назвала его «сидящим быком». Ну, не так важно.

    Самое эпическое празднование все-таки вчерашнее. И оно тоже состоялось после разгрома над «Атлетико». Если в первый раз Криш забил всего однажды, да и то с пенальти, то дальше стрелял хет-триками. А после финального свистка вчера показал ровно то же, что и Диего Симеоне три недели назад.

    И немного цифр:

    • Команда Роналду все пять раз выбивала «Атлетико» во главе с Симеоне из плей-офф Лиги чемпионов (финалы тоже учтены).

    • У Роналду второй хет-трик в ЛЧ против одного и того же клуба, и он догнал… нынешнего спартаковца Луиса Адриано. Тот то же самое сделал с БАТЭ за «Шахтер».

    • Он забил всего целых 25 голов в ворота «Атлетико». Чаще доставалось только «Севилье» – 27.

    • Интересно, что во всех девяти турнирах КЧ/ЛЧ, где участвовали и «Атлетико», и «Реал», «матрасники» не проходили дальше своего принципиального соперника.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: realmadrid.com , skysports.com, dailymail.co.uk
    Рейтинг: 2 Голосов: 10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 14 марта 2019, 04:28

      Автор, Роналду играет за Ювентус... Зачем сравнивать Реал и Атлетико?!! ))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +449

      Сенситив 13 марта 2019, 17:41

      просто молорик, всего себя отдаёт футболу, нам бы, хоть одного такого в сборную, но увы и ах...))

      5
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      Рейтинг: +877

      talgatnurzhanov2006 13 марта 2019, 16:01

      на Симеоне штраф наложили а на Роналду нет. Нехорошо.

      -2
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      Рейтинг: +24248

      DOCTOR PENALTY 13 марта 2019, 15:59

      Да, Роналду многое показал в этом матче!!! ***

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 13 марта 2019, 15:02

      ну и ? он выше от этого не стал

      0
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