Роналду повторил жест Симеоне. Он всегда эпично празднует разгромы «Атлетико»

Это тоже запомнят навсегда.

В мае 2014-го «Реал» учинил разгром «Атлетико» в финале Лиги чемпионов, том самом, где в добавленное время забил Рамос, а в овертайме «матрасникам» забили еще трижды. Последний гол был на счету Роналду, и он отпраздновал так, как делал очень редко – с сорванной с себя майкой.

Осенью 2016-го «Реал» обыграл «Атлетико» 3:0 в гостях, все три гола забил Криштиану. Празднуя, португалец уселся перед камерой и быстро родил идею для любителей мемов, которые тут же стали фотошопить эту позу на разные фотографии.

Через полгода они встретились в полуфинале Лиги чемпионов. Вновь 3:0, вновь хет-трик. На этот раз Роналду присел на рекламный щит как король. Впрочем, Marca назвала его «сидящим быком». Ну, не так важно.

Самое эпическое празднование все-таки вчерашнее. И оно тоже состоялось после разгрома над «Атлетико». Если в первый раз Криш забил всего однажды, да и то с пенальти, то дальше стрелял хет-триками. А после финального свистка вчера показал ровно то же, что и Диего Симеоне три недели назад.

И немного цифр:

• Команда Роналду все пять раз выбивала «Атлетико» во главе с Симеоне из плей-офф Лиги чемпионов (финалы тоже учтены).

• У Роналду второй хет-трик в ЛЧ против одного и того же клуба, и он догнал… нынешнего спартаковца Луиса Адриано. Тот то же самое сделал с БАТЭ за «Шахтер».

• Он забил всего целых 25 голов в ворота «Атлетико». Чаще доставалось только «Севилье» – 27.

• Интересно, что во всех девяти турнирах КЧ/ЛЧ, где участвовали и «Атлетико», и «Реал», «матрасники» не проходили дальше своего принципиального соперника.

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