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    Нойер чудовищно ошибся в юбилейном матче. «Бавария» вылетела


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    Голосов: 3
    13.03.2019 23:51
    Команда сыграла не лучше своего вратаря.

    0:0 дома – не такой уж плохой счет для двухматчевого противостояния. Одна ошибка, одна нелепость, один рикошет на выезде в твою пользу, и у тебя появляется запас в «полтора» мяча. «Ливерпуль» дома не выиграл у «Баварии», но нулевая ничья не была никакой катастрофой.

    Но матч в Мюнхене начался с разочарования: Хендерсон не мог подняться с поля через шесть минут после начала матча, поднялся, а потом снова через шесть минут прилег – травмированного капитана пришлось менять на Фабиньо.

    Зато «Ливерпуль» отразил стартовый натиск «Баварии» и спокойно дождался ее ошибки: ван Дейк со своей половины поля забросил мяч на линию штрафной на Мане, который даже не успел удивиться соседству выбежавшего Нойера. Сенегалец обыграл голкипера на развороте и забил важнейший гол.

    Видео взято с канала «Матч ТВ» на YouTube

    Мане вообще в суперформе – у него девять мячей в десяти последних матчах за «Ливерпуль» (а потом был забит десятый). А еще он вышел в лидеры по выездным голам в ЛЧ за клуб.

    Нойер же отпраздновал юбилей ужасной ошибкой. Сегодня у него 100-й матч в Лиге чемпионов, он стал четвертым немцем, добившимся этого показателя. Впереди только Кан (103), Мюллер (105) и Лам (112).

    У Нойера с 2010 года это шестая голевая ошибка в плей-офф Лиги чемпионов. Пять из них случились против команд из Англии.

    После первого тайма счет в матче был 1:1: «Ливерпуль» ответил своей ошибкой в виде автогола Матипа. Но после перерыва более классная команда взяла свое: со стандарта забил ван Дейк, а точку в эффектной комбинации поставил Мане. «Бавария» была слабее, это правда. Но все началось с дурацкой ошибки ее лидера.

    Лига чемпионов. Плей-офф. 1/8 финала. Ответный матч

    Бавария (Германия) – Ливерпуль (Англия) – 1:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Мане, 26; 1:1 – Матип (в свои ворота), 39; 1:2 – ван Дейк, 69; 1:3 – Мане, 84.

    «Бавария»: Нойер, Зюле, Хуммельс, Алькантара, Рибери, Мартинес (Горетцка, 72), Левандовски, Хамес (Санчес, 79), Рафинья, Гнабри, Алаба.

    «Ливерпуль»: Алисон, ван Дейк, Вейналдум, Милнер (Лаллана, 87), Фирмино (Ориги, 83), Мане, Салах, Хендерсон (Фабиньо, 13), Робертсон, Матип, Александр-Арнольд.

    Предупреждения: Алькантара, 65; Санчес, 84 – Фабиньо, 43; Матип, 63; Роберстон, 90+2.

    Результат первого матча – 0:0.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: УЕФА, Скриншоты из трансляции
    Рейтинг: 2 Голосов: 3
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +187

      teodogat 16 марта 2019, 00:14

      Да, ошибка Нойера детская, не надо выскакивать когда есть мешающий защитник, плюс еще два летели на помощь. Но все равно Бавария сейчас слаба, если бы не ошибся вратарь, допустим повели бы 1:0 даже, все равно могли бы пропустить с углового, ведь не с контратаки же пропустили второй. Банальный навес с углового, вроде защитникам понятно от кого исходит главная опасность при угловом, вроде прыгали рядом, вроде легче помешать сделать прицельный удар головой чем его сделать самому, но все равно не помешали. И Леву теперь на душе полегчало, не зря баварскую троицу турнул из сборной, к тем двоим больше вопросов, а Хуммельс вроде считался игроком мирового уровня, а теперь не может справиться с Ван Дейком, причем он уже забивал сборной Германии в лиге наций в похожей ситуации. Короче нужны перемены как в Баварии так и в сборной.

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      Рейтинг: +2402

      SarJr 14 марта 2019, 01:33

      А почему это считается ошибкой? Нойер рубить его должен был, или что? Мане просто безумно техничный и спокойно обыграл кипера. Сам Нойер сделал все что в его силах. Это ошибка защитников которые 1) позволили пасу дойти до мане
      2) позволили ему обыграть, не накрыли его и позволили пробить

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      Рейтинг: +278

      MrNao1 > SarJr 14 марта 2019, 04:48

      Он на выходе ошибся, его там быть не должно было.

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      Рейтинг: +12319

      DeStar 14 марта 2019, 01:00

      нойер последнее время днище

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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 13 марта 2019, 23:57

      Нойер ладно, но вот чем занимался в этот момент Рафинья? Он ещё что-то вякать умудряется, что ему играть не дают. Что с Реалом напортачил, что здесь. Не тех ветеранов Бавария из клуба выдворяет.

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      Рейтинг: +2716

      BlackMurder > Fetax 14 марта 2019, 11:29

      Ошибка это бавария в лиге чемпионов в этом сезоне! Это факт, виноваты все, нет игры вообще, просто деревья

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