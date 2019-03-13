Нойер чудовищно ошибся в юбилейном матче. «Бавария» вылетела

Команда сыграла не лучше своего вратаря.

0:0 дома – не такой уж плохой счет для двухматчевого противостояния. Одна ошибка, одна нелепость, один рикошет на выезде в твою пользу, и у тебя появляется запас в «полтора» мяча. «Ливерпуль» дома не выиграл у «Баварии», но нулевая ничья не была никакой катастрофой.

Но матч в Мюнхене начался с разочарования: Хендерсон не мог подняться с поля через шесть минут после начала матча, поднялся, а потом снова через шесть минут прилег – травмированного капитана пришлось менять на Фабиньо.

Зато «Ливерпуль» отразил стартовый натиск «Баварии» и спокойно дождался ее ошибки: ван Дейк со своей половины поля забросил мяч на линию штрафной на Мане, который даже не успел удивиться соседству выбежавшего Нойера. Сенегалец обыграл голкипера на развороте и забил важнейший гол.

Видео взято с канала «Матч ТВ» на YouTube

Мане вообще в суперформе – у него девять мячей в десяти последних матчах за «Ливерпуль» (а потом был забит десятый). А еще он вышел в лидеры по выездным голам в ЛЧ за клуб.

Нойер же отпраздновал юбилей ужасной ошибкой. Сегодня у него 100-й матч в Лиге чемпионов, он стал четвертым немцем, добившимся этого показателя. Впереди только Кан (103), Мюллер (105) и Лам (112).

У Нойера с 2010 года это шестая голевая ошибка в плей-офф Лиги чемпионов. Пять из них случились против команд из Англии.

После первого тайма счет в матче был 1:1: «Ливерпуль» ответил своей ошибкой в виде автогола Матипа. Но после перерыва более классная команда взяла свое: со стандарта забил ван Дейк, а точку в эффектной комбинации поставил Мане. «Бавария» была слабее, это правда. Но все началось с дурацкой ошибки ее лидера.

twit text — B/R Football (@brfootball) 13 марта 2019 г.

Лига чемпионов. Плей-офф. 1/8 финала. Ответный матч

Бавария (Германия) – Ливерпуль (Англия) – 1:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Мане, 26; 1:1 – Матип (в свои ворота), 39; 1:2 – ван Дейк, 69; 1:3 – Мане, 84.

«Бавария»: Нойер, Зюле, Хуммельс, Алькантара, Рибери, Мартинес (Горетцка, 72), Левандовски, Хамес (Санчес, 79), Рафинья, Гнабри, Алаба.

«Ливерпуль»: Алисон, ван Дейк, Вейналдум, Милнер (Лаллана, 87), Фирмино (Ориги, 83), Мане, Салах, Хендерсон (Фабиньо, 13), Робертсон, Матип, Александр-Арнольд.

Предупреждения: Алькантара, 65; Санчес, 84 – Фабиньо, 43; Матип, 63; Роберстон, 90+2.

Результат первого матча – 0:0.

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