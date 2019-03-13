Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каким был мир, когда Криштиану пропускал 1/4 ЛЧ


    4
    Голосов: 7
    13.03.2019 00:55
    Удивительный факт в одной картинке.

    Роналду – специалист по ЛЧ. Вместе с «Реалом» он стабильно играл, как минимум, в полуфинале Лиги больше девяти лет подряд. Последний раз «Реал» с португальцем вылетали раньше четвертьфинала в сезоне-2009/10, уступив «Лиону» в 1/8 финала. Это был первый сезон Роналду в Мадриде.

    В этом году «Реал» уже точно не дойдет до полуфинала, но у Роналду для этого есть все. Благодаря хет-трику Криштиану «Ювентус» идет дальше. В последний раз, когда в четвертьфинале не играл Криштиану, мир был совсем другим, убедитесь сами.

    Больше материалов о Лиге чемпионов:

    В 1/4 ЛЧ сыграют 4 английских клуба! Такого не было 10 лет

    «2+2» от Месси в ответ на камбэк Роналду. И все это на глазах 16-летнего героя

    Нойер чудовищно ошибся в юбилейном матче. «Бавария» вылетела

    Роналду повторил жест Симеоне. Он всегда эпично празднует разгромы «Атлетико»

    В провале «Атлетико» виноват Симеоне. Он выбрал трусливую тактику

    Худший день в жизни немецкого клубного футбола. «Шальке» получил 0:7 от «Сити»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 7
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 13 марта 2019, 16:12

      напишите с момента как не выходил в плей-офф

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      tigrakratos 13 марта 2019, 12:55

      Футбольный Полубог!!!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +90

      Cheappy 13 марта 2019, 12:21

      Рони красавец!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 13 марта 2019, 11:16

      А годы летят,наши годы как птицы.....Никто не знает, что дальше, может и к лучшему.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +773

      OBOLEV 13 марта 2019, 08:09

      Акутальный))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 13 марта 2019, 05:23

      А ещё Хиддинк уходил из сборной России, Моур последний раз выиграл ЛЧ и последний сезон РФПЛ по системе весна-осень.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 13 марта 2019, 04:14

      Про $ прям за живое !!!!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Dellleone 13 марта 2019, 10:15

      Как говорится - Аж до слез, бро. )))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Torvald64 13 марта 2019, 01:22

      Никогда особо не любил Криштиану, но в последнее время чем дальше, тем больше он завоёвывает моё уважение именно как личность. То, что он сделал сегодня - это были действия великого мастера. И пожалуй, впервые я искренне радовался его успеху.

      Ну и команда, конечно, под стать. Мужчины!

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > Torvald64 13 марта 2019, 01:25

      я тоже до сегодняшнего вечера прохладно к нему относился.... но сегодня он заслужил и мое уважение! как и Бернардески .

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2402

      SarJr > Torvald64 13 марта 2019, 01:32

      кристина заслужил огромное уважение еще и за то, кого он из себя сделал ( какие мышцы, прыжки и точная реализация) и сколько он уделяет времени карьере. именно как форвард завершения атак он бесспорно лучший в мире

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2105

      Bozigit 13 марта 2019, 01:00

      Красавец

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 13 марта 2019, 00:59

      Молодцы!!! Мужики из старой сеньоры!!! А КриРо неподражаем!!! Лучший в мире игрок!!! Лучший бомбардир ЛЧ и плейофф ЛЧ !!! Красава!!!
      П.С. жаль не играет в АЯКСе!! Не хочу пару Юве - АЯКС!)))
      П.С.. п.с.. своим жестом симеоне своими яйцами задушил себя, как и вся быдлота из Атлетико!!

      12
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11