Каким был мир, когда Криштиану пропускал 1/4 ЛЧ

Удивительный факт в одной картинке.

Роналду – специалист по ЛЧ. Вместе с «Реалом» он стабильно играл, как минимум, в полуфинале Лиги больше девяти лет подряд. Последний раз «Реал» с португальцем вылетали раньше четвертьфинала в сезоне-2009/10, уступив «Лиону» в 1/8 финала. Это был первый сезон Роналду в Мадриде.

В этом году «Реал» уже точно не дойдет до полуфинала, но у Роналду для этого есть все. Благодаря хет-трику Криштиану «Ювентус» идет дальше. В последний раз, когда в четвертьфинале не играл Криштиану, мир был совсем другим, убедитесь сами.

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