«2+2» от Месси в ответ на камбэк Роналду. И все это на глазах 16-летнего героя

Чудес не было, зато порадовался парень, который спасал детей.

«Барселона» сыграла 0:0 с «Лионом» в гостях и должна была просто выигрывать у французов дома, в чем на самом деле мало кто сомневался. Интрига, казалось, погасла довольно быстро, но несколько интересных историй все равно произошли.

• Матч посетил настоящий герой. Это 16-летний американец Энтони Борджес, который в феврале прошлого года спас 20 школьников во время стрельбы в школе во Флориде: он держал дверь, в которую ломился стрелявший, в то время как школьники убегали из помещения. Стрелок попал в него, пуля пробила легкие, но Энтони спасли. Лишь недавно он смог ходить. Три года назад Борджес занимался в академии «Барселоны» во Флориде, после ранения клуб поддерживал его во время лечения.

Просто поаплодируйте этому великому парню.

twit text — FC Barcelona (@FCBarcelona) 13 марта 2019 г.

• Игра в первом тайме складывалась примерно так же, как и вчерашние 7:0 на «Этихаде» – моду на пробитие пенальти «паненкой» вчера поддержал Агуэро, а сегодня Месси, а затем «Барса» легко удвоила счет, забив в пустые ворота (Коутиньо). Добивать как вчера «Шальке» «Барселона» соперника не стала, да он и был не так слаб, как немцы.

• Первый же удар гостей в створ закончился голом: Тузар сделал счет 2:1 после затяжной атаки «Лиона», появилась интрига, а следом счет чуть не сравнял Фекир. К этому моменту «Барселона» по статистике смотрелась вдвое активнее соперника (соотношение ударов, угловых, фолов), но не было никакого ощущения тотального превосходства.

• Камбэка не свершилось: всех успокоил Месси. Он получил мяч на скорости лицом к чужим воротам и уничтожил защиту с вратарем: одним движением убрал в сторону двух защитников, другим – пнул мяч в ворота впритирку со штангой. Гениальность, к которой все привыкли. Итого на счету аргентинца 62 гола в 61 матче Лиги чемпионов на «Камп Ноу». Пике и Дембеле добили французов – 5:1.

Видео взято с канала «Матч ТВ» на YouTube

twit text — Константин Генич (@GenichK) 13 марта 2019 г.

• Кроме того, Месси первым в этой Лиге чемпионов достиг 10+ баллов по системе «гол плюс пас», на его счету восемь голов и три ассиста. Сегодня он дважды забил и дважды отдавал голевые передачи (OptaJean пишет, что это произошло у него впервые за один матч).

• 5:1, но каких-то аномальных цифр кроме 2+2 у Месси (хотя какая это для него аномалия) больше особо и не было. Из семи ударов аргентинца в створ попали пять, 178-сантиметровый Серхи Роберто выиграл пять верховых единоборств, Мемфис Депай отметился четырьмя обводками, а Набиль Фекир собрал на себе пять фолов, но сам фолил семь раз.

Теперь в четвертьфиналах Лиги чемпионов сыграют четыре английских клуба, а также испанский, итальянский, голландский и португальский. Список восьмерки лучших: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Ювентус», «Барселона», «Аякс», «Порту». Жеребьевка в пятницу, 15 марта.

Лига чемпионов. Плей-офф. 1/8 финала

Барселона (Испания) – Лион (Франция) – 5:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Месси, 18; 2:0 – Коутиньо, 31; 2:1 – Тузар, 58; 3:1 – Месси, 78; 4:1 – Пике, 81; 5:1 – Дембеле, 86.

Результат первого матча – 0:0

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