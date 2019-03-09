Главные новости дня. ЦСКА разгромил «Рубин», «ПСЖ» может купить полузащитника «Спартака»

ЦСКА крупно переиграл «Рубин».
«Бавария» забила шесть голов «Вольфсбургу» и возглавила таблицу.
«Барселона» одержала волевую победу над «Райо Вальекано».
«Ман Сити» обыграл «Уотфорд» и увеличил отрыв от «Ливерпуля».
Кержаков раскритиковал лимит.
Президент «Зенита» хочет обсудить с «Барселоной» сотрудничество академий.
«ПСЖ» интересуется спартаковцем Фернандо.
Ло Чельсо интересен «Реалу» и «Ман Сити».
Икарди поставил условие «Интеру».
Зеедорф может сменить Солари во главе «Реала».
«Бавария» уже первая в Бундеслиге. А ведь недавно было «минус 9»