Президент «Зенита» Медведев: «Обсудим с «Барселоной» сотрудничество футбольных академий»

пока не прекратят брать в академию за бабки - хоть с кем обсуждай сотрудничество, но академия будет выпускать говно
Президент и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев анонсировал встречу с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу.
«У меня на следующей неделе запланирована встреча с президентом футбольного клуба «Барселона». Одна из тем обсуждения – сотрудничество футбольных академий. Будем сотрудничать с лучшими академиями футбольного мира», – сказал Медведев.
- «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 18 турах.
- «Барселона» занимает первое место в Примере – в их активе 60 баллов по итогам 26 игр.