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    Президент «Зенита» Медведев: «Обсудим с «Барселоной» сотрудничество футбольных академий»

    Президент и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев анонсировал встречу с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу.

    «У меня на следующей неделе запланирована встреча с президентом футбольного клуба «Барселона». Одна из тем обсуждения – сотрудничество футбольных академий. Будем сотрудничать с лучшими академиями футбольного мира», – сказал Медведев.

    • «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 18 турах.
    • «Барселона» занимает первое место в Примере – в их активе 60 баллов по итогам 26 игр.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.03.2019 16:19
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +11242

      alp 10 марта 2019, 11:53

      пока не прекратят брать в академию за бабки - хоть с кем обсуждай сотрудничество, но академия будет выпускать говно

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 марта 2019, 11:41

      Возможности у Зенита на такое сотрудничество есть.

      9
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 марта 2019, 10:53

      Накер тебе сотрудничество футбольных академий с «Барселоной», если своих воспитанников в основе Зенита практически нет? Опять бабло пилить собрался?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 10 марта 2019, 04:54

      Идея хорошая и давно назревшая. Нужно брать лучшее у западных академий и желательно из разных команд. Не нужно изобретать велосипед! Учиться, учиться и ещё раз учиться.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 9 марта 2019, 21:31

      Эффективный менеджер за бюджетные бабки красиво вешает лапшу :)

      7
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      Рейтинг: +67330

      portero > la verdad 9 марта 2019, 23:35

      гулять за чужой счет , они ради этого и идут на должности

      19
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      Рейтинг: +351

      Константинн 9 марта 2019, 20:12

      Он по ходу такой же пи....бол как и его недавний оппонент по дуэли в пенальти.

      4
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      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Константинн 9 марта 2019, 23:24

      ну тут он точно поездит и посотрудничает

      18
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 марта 2019, 20:12

      зачем вам Бартомеу езжай к Радимову он все покажет и расскажет как строится футбол не соврёт и денег много не возьмёт

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 9 марта 2019, 19:16

      Ещё одна перспективная схема для распила! Орлы!!!

      5
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      Рейтинг: +67330

      portero > Агасфер 9 марта 2019, 23:25

      конечно семьями будут ездить на обсуждения сотрудничества

      22
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 9 марта 2019, 19:04

      Этот деятель из хоккея перебрался и он наверно думает что он такой крутой начальник? На самом деле при этой кхл отечественный хоккей упал на дно глубже чем футбол! Но он еще и глуп как и все путинские выдвиженсы! В советские годы на самом верху задумались почему в таком крупном регионе как Ленинград и область не могут создать футбольную команду которая не болталась бы из высшей лиги в пердив и обратно? Подключили всех тогдашних ученых( среди них в то время дураков не было) Ученые сделали вывод! Регион северный, лето короткое, для занятий футболом неподходящий климат, рождение талантливых футболистов в регионе крайне мала! На этом тогда все и успокоились! А сейчас это просто путинские хотелки но деньги могут внезапно кончится и все встанет на свои места!!!!

      2
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Пестрый 10 марта 2019, 03:11

      Чушь

      2
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 9 марта 2019, 18:42

      А смысл? Академия Зенита и сейчас вполне себе хороша, только никто игроков из неё брать не хочет в основную команду. Вряд ли сотрудничество с Барсой что-то изменит в этом отношении, если принципиально отсутствует доверие к молодым игрокам, даже своим.

      5
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      Рейтинг: +67330

      portero > Viper for CSKA 9 марта 2019, 23:27

      а поездить самим в солнечную Испанию, типо обсуждать планы на 150 лет вперед

      23
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