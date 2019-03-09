Президент «Зенита» Медведев: «Обсудим с «Барселоной» сотрудничество футбольных академий»

Президент и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев анонсировал встречу с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу.

«У меня на следующей неделе запланирована встреча с президентом футбольного клуба «Барселона». Одна из тем обсуждения – сотрудничество футбольных академий. Будем сотрудничать с лучшими академиями футбольного мира», – сказал Медведев.