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    Икарди готов уйти из «Интера», если клуб не займется публичной реабилитацией его имиджа

    Нападающий Мауро Икарди рассматривает вариант с уходом из «Интера» во время летнего трансферного окна.

    Как сообщает Football Italia, аргентинец готов покинуть миланский клуб, если его репутация в ближайшее время не будет реабилитирована.

    Футболист требует, чтобы главный тренер команды Лучано Спаллетти и другие официальный лица публично объяснили свое решение лишить его капитанской повязки.

    • Контракт Икарди с «Интером» рассчитан до лета 2021 года.
    • Интерес к форварду проявляют «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Football Italia

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    09.03.2019 14:26
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 марта 2019, 11:18

      От таких игроков надо избавляться и как можно скорее.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 10 марта 2019, 01:27

      Только не в М Ю этого далбича

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 9 марта 2019, 16:49

      Соплежуй и подкаблучник.. Сам себя таким и сделал..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 9 марта 2019, 15:14

      В резерв этого черта, всегда говорил что он футболист отличный, но не капитан... И пусть установят новые правила мол пропустил тренировку то штраф в миллион, посмотрим когда у этого черта деньги кончатся...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 марта 2019, 15:03

      Я уже писал не раз, что повяжите ему повязку... капитанскую на колено и оно перестанет болеть. Не верили, блин, теперь он сам это озвучил. В нём взыграло самолюбие, подогреваемое его женой.

      1
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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 9 марта 2019, 14:59

      Это, публично надо заявить, что его жена не легкого поведения?

      3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 9 марта 2019, 14:50

      лучше жену усмири... ибо она вновь испортит твою репутацию...

      1
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      Рейтинг: +24278

      DOCTOR PENALTY 9 марта 2019, 14:48

      Рамки попутал! Это уже шантаж. Лучше избавиться от него.

      5
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 9 марта 2019, 14:34

      Какая реабилитация его имиджа, если он бестолковый каблук

      8
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