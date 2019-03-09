Икарди готов уйти из «Интера», если клуб не займется публичной реабилитацией его имиджа

Нападающий Мауро Икарди рассматривает вариант с уходом из «Интера» во время летнего трансферного окна.

Как сообщает Football Italia, аргентинец готов покинуть миланский клуб, если его репутация в ближайшее время не будет реабилитирована.

Футболист требует, чтобы главный тренер команды Лучано Спаллетти и другие официальный лица публично объяснили свое решение лишить его капитанской повязки.