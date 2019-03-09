Le10sport: «ПСЖ» хочет купить у «Спартака» Фернандо за 20 миллионов

А кто в этом составе сегодня матчи из ж... вытаскивать может? Вспомните сколько "колотушка" со штрафных "красавцев" в гол загнал. Тем он и ценен...
Полузащитник «Спартака» Фернандо может продолжить карьеру в «ПСЖ». Об этом сообщает Le10sport.com.
По информации источника, французский клуб готов предложить летом за бразильца 20 миллионов евро.
Руководство парижан хочет укрепить позицию центрального полузащитника. Ранее команду покинули Тиаго Мотта, Гжегож Крыховяк, Джовани Ло Чельсо и Лассана Диарра. Летом 2019 года из клуба уйдет Адриан Рабьо.
- Фернандо перешел в «Спартак» из «Сампдории» в июле 2016 года за 12,5 миллиона евро.
- Контракт 27-летнего хавбека с красно-белыми рассчитан до 2021 года.
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