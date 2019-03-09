Le10sport: «ПСЖ» хочет купить у «Спартака» Фернандо за 20 миллионов

Полузащитник «Спартака» Фернандо может продолжить карьеру в «ПСЖ». Об этом сообщает Le10sport.com.

По информации источника, французский клуб готов предложить летом за бразильца 20 миллионов евро.

Руководство парижан хочет укрепить позицию центрального полузащитника. Ранее команду покинули Тиаго Мотта, Гжегож Крыховяк, Джовани Ло Чельсо и Лассана Диарра. Летом 2019 года из клуба уйдет Адриан Рабьо.