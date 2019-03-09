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    Le10sport: «ПСЖ» хочет купить у «Спартака» Фернандо за 20 миллионов

    Полузащитник «Спартака» Фернандо может продолжить карьеру в «ПСЖ». Об этом сообщает Le10sport.com.

    По информации источника, французский клуб готов предложить летом за бразильца 20 миллионов евро.

    Руководство парижан хочет укрепить позицию центрального полузащитника. Ранее команду покинули Тиаго Мотта, Гжегож Крыховяк, Джовани Ло Чельсо и Лассана Диарра. Летом 2019 года из клуба уйдет Адриан Рабьо.

    • Фернандо перешел в «Спартак» из «Сампдории» в июле 2016 года за 12,5 миллиона евро.
    • Контракт 27-летнего хавбека с красно-белыми рассчитан до 2021 года.

    Источник: Le10sport.com

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    09.03.2019 20:56
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    Комментарии47
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    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 10 марта 2019, 15:30

      А кто в этом составе сегодня матчи из ж... вытаскивать может? Вспомните сколько "колотушка" со штрафных "красавцев" в гол загнал. Тем он и ценен...

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 марта 2019, 12:18

      Бред какой то.

      2
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      Рейтинг: +255

      aleksander 10 марта 2019, 08:16

      Кому нужен этот толстяк??????))) че за чушь?!))))

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > aleksander 10 марта 2019, 08:25

      Спартаку)))

      1
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      Рейтинг: +379

      o33uk 10 марта 2019, 02:03

      Если выручат хотя бы 10$, я бы сказал очень удачно.Возрастной игрок,продать его большая удача.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > o33uk 10 марта 2019, 08:01

      5 и то многовато

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Татарин за ЦСКА 10 марта 2019, 08:27

      Ты еще не подох, кретин?

      3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Тraumtanzеr 10 марта 2019, 09:11

      эх,жив здоров.Сам как)))
      Тебе желаю того вдвойне,чего желаешь ты мне)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +249

      selkoka > o33uk 10 марта 2019, 09:34

      Да не такой уж и возрастной. Как раз в самом расцвете сил

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 10 марта 2019, 00:48

      За 40 лямов ещё можно подумать, за 20 такое себе... Когда Фернандян без лишнего веса, он очень неплох, даже по европейским меркам. А при нынешних ценниках отдавать качественного игрока за 20 лямов, это всё равно что подарить айфон первому прохожему.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > ivanthebest 10 марта 2019, 08:02

      Бред

      -1
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > ivanthebest 10 марта 2019, 09:53

      Что за чушь, его цена 8-10М и то с натяжкой.....

      0
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 10 марта 2019, 00:04

      Федун от радости наверное пьянку устроил.
      Игрок в принципе не плохой, но за 20 лямов...? Возраст всё таки.
      Можно за такое бабло и по круче игрока приобрести.

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > vka1970 10 марта 2019, 08:02

      Ну ты сам понимаешь,что это утка.
      Хотя для нашего чемпионата он учень не плох

      1
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      Рейтинг: +249

      selkoka > vka1970 10 марта 2019, 09:35

      Какой возраст?

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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > vka1970 10 марта 2019, 09:55

      27 лет, ты что говоришь, какой возраст...???

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > _Marqella_ 10 марта 2019, 12:11

      27 сейчас уже считается норм возраст,,,

      2
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > Татарин за ЦСКА 10 марта 2019, 15:26

      Согласен.Для нас он топ.В других чемпах уже старик.

      0
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > selkoka 10 марта 2019, 15:26

      Открой ютуб и посмотри.

      0
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > _Marqella_ 10 марта 2019, 15:27

      Маш, сама спросила, сама ответила.
      Какой же тогда от меня ответ ждёшь ?

      0
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 9 марта 2019, 23:58

      Чем украсить французский футбол, лучше у себя найти благодарность,там есть топ игроки который год не могут евро кубка одолеть))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20840

      derrik2000 9 марта 2019, 23:40

      За вырученные 20 миллионов, можно приобрести очень хорошего ЦЗ-иностранца возрастом лет 28-29.
      Да и не за 20, а миллионов за 17-18.
      Хотя не особо верю, что ПСЖ с их баблом на это пойдёт.
      Но кто ж его знает, что там в головах "успешных менеджеров" ПСЖ? ))

      2
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      ...
      Рейтинг: +12337

      Вомбат > derrik2000 10 марта 2019, 00:14

      Особенно после Паредеса за 45 млн евро.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +379

      o33uk > Вомбат 10 марта 2019, 02:06

      Посмотри классику.
      Что бы продать что-то не нужное, надо с начала купить что-то не нужное.

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      Ответить
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 9 марта 2019, 23:27

      очередная утка

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 9 марта 2019, 22:36

      Забирайте....)))

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Владислав Vlad 10 марта 2019, 08:03

      Ну ты понимаешь,что это бредятина полная

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