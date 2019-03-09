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    Кержаков: «Вместо шести россиян по лимиту пусть выходят два, но они должны быть сверхкрутыми»

    Главный тренер юношеской сборной России (до 18 лет) Александр Кержаков поделился видением лимита на легионеров в РПЛ. Специалист считает, что его можно смягчить.

    – Лимит портит 18-летних парней?

    – Думаю, да. Вижу, что существует большой спрос на российских футболистов. Из-за лимита футболист, который более-менее себя проявил, уже может рассчитывать на борьбу клубов за себя. А это – война финансов, война обещаний, война уговоров... Игрок думает, что уже всего достиг. Благодаря лимиту его позиции непоколебимы.

    В какой-то мере, может быть, он и прав. А если он дает хоть какой-то результат, то уже в 20 лет может ни о чем не беспокоиться. У меня в сборной вроде таких настроений ни у кого нет. Но и ребята пока лишь пробиваются наверх. На мой взгляд, лучше бы на поле вместо шести россиян выходили, например, два, но они были бы сверхкрутыми. Конкуренция бы возросла!

    • Нынешняя схема лимита в РПЛ – «6+5», где пять – максимально допустимое количество легионеров.
    • В следующем сезоне лимит может стать другим.
    • Кержаков работает в юношеской сборной с прошлого года.

    Источник: Sportbox

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    09.03.2019 10:30
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    Комментарии59
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 марта 2019, 11:01

      Нужны действенные меры а у нас как всегда любят разглагольствовать.

      2
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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 10 марта 2019, 00:46

      Согласен с Александром уныло смотреть на этих потеряшек на поле

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Сергей Александрович 11 марта 2019, 09:39

      Среди этих потеряшек 6 потерявшихся негритят.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 марта 2019, 20:31

      сверх крутыми были только в ссср теперь их нет есть только добротные

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 марта 2019, 20:12

      Если по два будут выходить в каждой команде, то из кого формировать сборную?

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 9 марта 2019, 19:43

      Всё верно.
      Если молодой игрок хочет играть, то он согласится на аренду, а не будет сидеть на лавке.
      Конкуренция должна быть.
      Если средний клуб из-за лимита не может приобрести российского игрока за его реальную цену, то соответственно такой клуб быстро вылетит. Допустим, у Анжи (просто пример) есть энная сумма денег на игроков и на эту сумму они могут купить 6 качественных легов, либо 3 средних россиянина. Что им делать? Молодёжь ещё не доросла, а играть надо. Вот и получается, что покупают 3 россиян, что бы влезть в этот лимит, а на дыры ставят молодняк. Далее - вылет из Премьерки и про этих молодых, которые затыкали дыры уже никто и не вспоминает.
      Вспомним ту же Томь. Конец чемпионата сыграла молодняком. Кто-то помнит тех молодых, которые бились? Кто-то из верхней части таблицы купил их себе в основу? Ну и чем это всё помогло сборной?
      Лимит - средство для откатов. Не более того.

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 9 марта 2019, 18:39

      Ну Александр сам закончил карьеру теперь за сокращение,,,,,раньше что не слышно было таких песен от тебя,,,

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > slavutiq70 9 марта 2019, 19:26

      Лимит в нынешнем исполнении был введён уже после того, как Зенит взял ЛЕ и наша сборная взяла бронзу. в 2006 году был лимит 3+8, а в 2007 - 4+8. Вряд ли Кержакову в то время нужен был лимит.)

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > Владислав Vlad 9 марта 2019, 20:18

      На пике да а потом нужен был,,,

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      Рейтинг: +3609

      александр п > slavutiq70 10 марта 2019, 07:11

      Да когда сам он уже не нужен был нашему футболу.

      0
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 9 марта 2019, 17:25

      Почитал тут ваши посты - ну Госдума прям... Обсудили, поспорили и даже Закон какой-то приняли..

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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 9 марта 2019, 16:08

      Чего то не слышал от него такого когда он играл. Да и играл бы если не лимит..молчал бы.. только совсем ... не ясно ещё, что лимит зло

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 9 марта 2019, 15:01

      Если лимит на все клубы вместе, то я согласен, а если в каждом клубе в каждом матче - где ж их по два сверх крутых набрать? Долой лимит!

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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 9 марта 2019, 14:57

      Где их взять то, мега-крутых?Один фиг будут выходить как в матче с Вилльяреалом деревянный Дзюба и всадник без головы Смольников!)

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