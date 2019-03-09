Кержаков: «Вместо шести россиян по лимиту пусть выходят два, но они должны быть сверхкрутыми»

Главный тренер юношеской сборной России (до 18 лет) Александр Кержаков поделился видением лимита на легионеров в РПЛ. Специалист считает, что его можно смягчить.

– Лимит портит 18-летних парней?

– Думаю, да. Вижу, что существует большой спрос на российских футболистов. Из-за лимита футболист, который более-менее себя проявил, уже может рассчитывать на борьбу клубов за себя. А это – война финансов, война обещаний, война уговоров... Игрок думает, что уже всего достиг. Благодаря лимиту его позиции непоколебимы.

В какой-то мере, может быть, он и прав. А если он дает хоть какой-то результат, то уже в 20 лет может ни о чем не беспокоиться. У меня в сборной вроде таких настроений ни у кого нет. Но и ребята пока лишь пробиваются наверх. На мой взгляд, лучше бы на поле вместо шести россиян выходили, например, два, но они были бы сверхкрутыми. Конкуренция бы возросла!