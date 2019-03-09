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    Бундеслига. «Боруссия» Д обыграла «Штутгарт», «Бавария» разгромила «Вольфсбург» и вышла в лидеры

    Завершились четыре матча 25-го тура чемпионата Германии.

    «Бавария» на своем поле забила шесть безответных голов в ворота «Вольфсбурга», а дортмундская «Боруссия» вырвала победу у «Штутгарта» (2:1).

    Мюнхенцы вышли на первое место в Бундеслиге, опередив «Боруссию» по разнице мячей.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 25-й тур

    Бавария – Вольфсбург – 6:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Гнабри, 34; 2:0 – Левандовски, 37; 3:0 – Хамес, 52; 4:0 – Мюллер, 76; 5:0 – Киммих, 82; 6:0 – Левандовски, 85;

    Боруссия Д – Штутгарт – 3:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ройс, 62 (с пенальти); 1:1 – Кемпф, 71; 2:1 – Пако, 84; 3:1 – Пулишич, 90+2.

    РБ Лейпциг – Аугсбург – 0:0

    Фрайбург – Герта – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Петерсен, 27; 1:1 – Ибишевич, 77; 2:1 – Ибишевич, 80 (в свои ворота).

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.03.2019 19:24
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 марта 2019, 12:14

      Концовка чемпионата Бундеслиги обещает быть напряженной.

      2
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 9 марта 2019, 19:28

      Где тут этот глор шмелей? Кто там мне писал, что клуб с мюнхена облажается? Вылазий давай) болельщики Баварии хотят тебя видеть

      2
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      ...
      Рейтинг: +187

      teodogat > borusse 9 марта 2019, 19:41

      Что такое 57:57? Бавария уже обошла Дортмунд по разнице.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn > borusse 9 марта 2019, 19:45

      Это тебе только начало. К моменту личной встречи отрыв Баварии от Боруссии Дортмунд будет 5-6 очков. Ну а после личной, я думаю все поняли. А вам бы свою прыть против Тоттенхэма проявить, так нет, позорно слились. Так что молчите лучше, сойдете за умного

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      Рейтинг: +2909

      zatonn > borusse 9 марта 2019, 20:28

      Тявкать из под лавки, это самое то, давай, пейши есчо

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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder > borusse 10 марта 2019, 09:42

      Вы, молодой человек явно уровень попутали!

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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder > borusse 10 марта 2019, 09:43

      Я тебе скажу так, вы облажались!!!

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