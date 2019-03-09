Бундеслига. «Боруссия» Д обыграла «Штутгарт», «Бавария» разгромила «Вольфсбург» и вышла в лидеры

Завершились четыре матча 25-го тура чемпионата Германии.

«Бавария» на своем поле забила шесть безответных голов в ворота «Вольфсбурга», а дортмундская «Боруссия» вырвала победу у «Штутгарта» (2:1).

Мюнхенцы вышли на первое место в Бундеслиге, опередив «Боруссию» по разнице мячей.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 25-й тур

Бавария – Вольфсбург – 6:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Гнабри, 34; 2:0 – Левандовски, 37; 3:0 – Хамес, 52; 4:0 – Мюллер, 76; 5:0 – Киммих, 82; 6:0 – Левандовски, 85;

Боруссия Д – Штутгарт – 3:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Ройс, 62 (с пенальти); 1:1 – Кемпф, 71; 2:1 – Пако, 84; 3:1 – Пулишич, 90+2.

РБ Лейпциг – Аугсбург – 0:0

Фрайбург – Герта – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Петерсен, 27; 1:1 – Ибишевич, 77; 2:1 – Ибишевич, 80 (в свои ворота).

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