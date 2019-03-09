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    «Реал», «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» поборются за Ло Чельсо

    Полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо попал в сферу интересов трех клубов, сообщает Marca.

    По сведениям издания, купить 22-летнего футболиста хотят «Реал», «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

    «Тоттенхэм» видит в аргентинце замену для Кристиана Эриксена, который летом может покинуть команду.

    • Права на Ло Чельсо принадлежат «ПСЖ», «Бетис» может выкупить его за 25 миллионов евро.
    • В текущем сезоне Ло Чельсо провeл 34 матча в составе «Бетиса», забил 12 голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: Marca

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    09.03.2019 12:39
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 марта 2019, 11:11

      Столько одаренных футболистов в Аргентине а сборной нет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 9 марта 2019, 17:03

      Выбор очевиден Тоттенхем

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 9 марта 2019, 14:45

      А где ЛОндонское ЧЕЛЬСО?

      0
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