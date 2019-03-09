«Реал», «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» поборются за Ло Чельсо

Полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо попал в сферу интересов трех клубов, сообщает Marca.

По сведениям издания, купить 22-летнего футболиста хотят «Реал», «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

«Тоттенхэм» видит в аргентинце замену для Кристиана Эриксена, который летом может покинуть команду.