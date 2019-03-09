РПЛ. ЦСКА всухую разгромил «Рубин» и увеличил отрыв от «Спартака»

ЦСКА в 19 туре РПЛ встретился с «Рубином». Москвичи победили с сухим счетом. Первый гол в официальной игре за команду забил Такума Нисимура.

Еще один мяч записал на свой счет Федор Чалов. ЦСКА благодаря победе укрепился на третьем месте в таблице.

Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань) – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Нисимура, 23; 2:0 – Чалов, 83; 3:0 – Бийол, 90+3.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Бекао, Ахметов (Бийол, 90), Обляков, Влашич, Чалов (Сигурдссон, 89), Нисимура (Бистрович, 66).

«Рубин»: Бабурин, Гранат, Устинов, Цаллагов, Сорокин, Камболов, Могилевец (Байрамян, 62), Подберeзкин (Башкиров, 46), Коновалов, Бухаров (Сагитов, 71), Полоз.

Предупреждения: Дивеев, 85 – Камболов, 62; Башкиров, 64; Коновалов, 74.

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