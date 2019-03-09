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    РПЛ. ЦСКА всухую разгромил «Рубин» и увеличил отрыв от «Спартака»

    ЦСКА в 19 туре РПЛ встретился с «Рубином». Москвичи победили с сухим счетом. Первый гол в официальной игре за команду забил Такума Нисимура.

    Еще один мяч записал на свой счет Федор Чалов. ЦСКА благодаря победе укрепился на третьем месте в таблице.

    Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

    ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань) – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Нисимура, 23; 2:0 – Чалов, 83; 3:0 – Бийол, 90+3.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Бекао, Ахметов (Бийол, 90), Обляков, Влашич, Чалов (Сигурдссон, 89), Нисимура (Бистрович, 66).

    «Рубин»: Бабурин, Гранат, Устинов, Цаллагов, Сорокин, Камболов, Могилевец (Байрамян, 62), Подберeзкин (Башкиров, 46), Коновалов, Бухаров (Сагитов, 71), Полоз.

    Предупреждения: Дивеев, 85 – Камболов, 62; Башкиров, 64; Коновалов, 74.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.03.2019 18:21
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 марта 2019, 11:49

      Результат закономерен. С победой ЦСКА!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +3554

      CSKA57 10 марта 2019, 02:06

      Спасибо, ЦСКА! Порадовали!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 9 марта 2019, 19:59

      Рубин хотя сегодня проиграл, он по-прежнему меньше всех потерпел поражений в этом сезоне.
      И разгром тем весомее.

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 9 марта 2019, 19:36

      Кони затоптали рубиновых!....сдает Бердыев, а Бухароову пора на пенсию...

      3
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      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > a-rakhmatov 9 марта 2019, 19:42

      Дзюба и Бухаров одного поля ягоды! Если они в штрафной не упадут и не выпросят пенальти, или в их голову никто не попадет, то голов на них не запишут! Потолкаться, зацепить руками, подставить голову (вопрос только куда мяч отлетит)-вот это их стиль игры! Так что жди голов от кого-нибудь другого!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 9 марта 2019, 19:23

      Рубин, япона ... даже пас не могут отдать нормальный-одни потери..как любители какие-то..ЦСКА поздравляю

      6
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      Рейтинг: +365

      BykAs 9 марта 2019, 19:05

      ложечка дёгтя. Сыровато выглядим. Ни одного крепкого удара по воротам, как будто гири на ногах. Сумбура много. Мозги за ногами не поспевают. В общем весенний футбол.

      4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > BykAs 9 марта 2019, 19:43

      Солнышко пригреет-обсохнут!

      1
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 9 марта 2019, 18:59

      Поздравляю ЦСКА с победой!Успехов команде и Гончаренко на внутренней и международной арене!

      7
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 9 марта 2019, 18:54

      ЦСКА с победой!!! Дивеев молодец потихоньку осваивается. Япошка канеш запорол пару моментов, но надеюсь вскоре будет исправляться. Гончаренко ТОП тренер, надеюсь останется надолго в стане красно синих

      6
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 9 марта 2019, 18:43

      Этот Рубин ,который не сверкает,а того ,который сверкал - ужо не будить..увы...

      9
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      Рейтинг: +67330

      portero 9 марта 2019, 18:39

      с победой ЦСКА
      три гола хорошо, тренер доволен.

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