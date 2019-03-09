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    Примера. «Барселона» выиграла у «Райо Вальекано», забили Пике, Месси и Суарес

    «Барселона» в матче 27-го тура чемпионата Испании победила дома «Райо Вальекано». Встреча, которая проходила на стадионе «Камп Ноу», завершилась со счетом 3:1 в пользу каталонской команды.

    Сине-гранатовые набрали 63 очка и на данный момент опережают ближайшего преследователя в лице «Атлетико» на семь баллов.

    Чемпионат Испании. Примера. 27-й тур

    Барселона – Райо Вальекано – 3:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Де Томас, 24; 1:1 – Пике, 38; 2:1 – Месси, 50; 3:1 – Суарес, 82.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.03.2019 22:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 марта 2019, 12:25

      Барса играла шутя и в нужный момент прибавила.

      2
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 9 марта 2019, 22:54

      Блин, ощущение было, что барса прям зайти в ворота с мячом хотели..

      2
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    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 9 марта 2019, 22:34

      Барсу конечно с победой
      но пижоны еще те , на расслабоне играют

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