Примера. «Барселона» выиграла у «Райо Вальекано», забили Пике, Месси и Суарес

«Барселона» в матче 27-го тура чемпионата Испании победила дома «Райо Вальекано». Встреча, которая проходила на стадионе «Камп Ноу», завершилась со счетом 3:1 в пользу каталонской команды.

Сине-гранатовые набрали 63 очка и на данный момент опережают ближайшего преследователя в лице «Атлетико» на семь баллов.

Чемпионат Испании. Примера. 27-й тур

Барселона – Райо Вальекано – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Де Томас, 24; 1:1 – Пике, 38; 2:1 – Месси, 50; 3:1 – Суарес, 82.

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