Леонид Трахтенберг объявил об уходе из «Спартака»

Леонид Трахтенберг, пресс-атташе «Спартака» и директор по связям с общественностью, объявил об уходе из клуба. Он рассказал об этом в эфире телеканала «Матч Премьер».

Трахтенберг принял это решение после того, как 27 февраля на сайте клуба появилась публикация с критикой болельщиков.

«Случилось то, что не случалось никогда. Под рубрикой «Пресса о «Спартаке» мы публикуем материалы профессиональных журналистов, но произошла ошибка и осечка, было опубликовано мнение болельщика. Кто-то посчитал, что это написал Трахтенберг, но я таких слов не употребляю. Я принял решение покинуть посты пресс-атташе и директора по связям с общественностью. Я дал понять это руководству», – сказал Трахтенберг.