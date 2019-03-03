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    Леонид Трахтенберг объявил об уходе из «Спартака»

    Леонид Трахтенберг, пресс-атташе «Спартака» и директор по связям с общественностью, объявил об уходе из клуба. Он рассказал об этом в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Трахтенберг принял это решение после того, как 27 февраля на сайте клуба появилась публикация с критикой болельщиков.

    «Случилось то, что не случалось никогда. Под рубрикой «Пресса о «Спартаке» мы публикуем материалы профессиональных журналистов, но произошла ошибка и осечка, было опубликовано мнение болельщика. Кто-то посчитал, что это написал Трахтенберг, но я таких слов не употребляю. Я принял решение покинуть посты пресс-атташе и директора по связям с общественностью. Я дал понять это руководству», – сказал Трахтенберг.

    • 25 февраля болельщики «Спартака» раскалили по Москве афиши фильма «Фантастические твари». На этих плакатах были изображены футболисты московского клуба и его руководство.

    • 26 февраля на сайте Bobsoccer вышел материал об этой акции. Автор раскритиковал ее участников.

    • 27 февраля этот материал опубликовали на сайте «Спартака», но в тот же день удалили.

    • Трахтенберг назвал это технической ошибкой и извинился за публикацию.

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.03.2019 19:06
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 марта 2019, 13:38

      тише будет теперь т.е. траху в команде

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      бочаров 4 марта 2019, 02:11

      Кто подставил Трахтенберга? Да это Глушаков.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 марта 2019, 00:40

      Без Трахтенберга спаму хана, надо сниматься с чемпа!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 4 марта 2019, 00:24

      Ну, не уж-то из-за какой-то статьи?))) Не надо из нас делать идиотов. Дело-то идёт к огромному шухеру. Есть люди, которые такие ситуации чуют задолго до начала. О них много в Библии написано.)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28517

      JTherry 3 марта 2019, 23:45

      кто подставил Трахтенберга? помощь подоспела из Спорт-Экспресса в лице Папенкова

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 марта 2019, 22:36

      Ничего не скажешь ,поступил честно.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 3 марта 2019, 22:19

      А я вот подумал - это насколько же хорошо ему платили в клубе, если он настолько просто отказывается от работы . Видимо накопил уже достаточно на спокойную старость.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4454

      Snek 3 марта 2019, 21:34

      По-моему не тот Леонид ушёл из Спартака.

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 3 марта 2019, 21:33

      Ну су.ка и фамилия)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 3 марта 2019, 21:25

      Кого то не выгнать, а этот сам ушел. По мужски !

      4
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