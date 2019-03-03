Леонид Трахтенберг объявил об уходе из «Спартака»

тише будет теперь т.е. траху в команде
Леонид Трахтенберг, пресс-атташе «Спартака» и директор по связям с общественностью, объявил об уходе из клуба. Он рассказал об этом в эфире телеканала «Матч Премьер».
Трахтенберг принял это решение после того, как 27 февраля на сайте клуба появилась публикация с критикой болельщиков.
«Случилось то, что не случалось никогда. Под рубрикой «Пресса о «Спартаке» мы публикуем материалы профессиональных журналистов, но произошла ошибка и осечка, было опубликовано мнение болельщика. Кто-то посчитал, что это написал Трахтенберг, но я таких слов не употребляю. Я принял решение покинуть посты пресс-атташе и директора по связям с общественностью. Я дал понять это руководству», – сказал Трахтенберг.
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25 февраля болельщики «Спартака» раскалили по Москве афиши фильма «Фантастические твари». На этих плакатах были изображены футболисты московского клуба и его руководство.
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26 февраля на сайте Bobsoccer вышел материал об этой акции. Автор раскритиковал ее участников.
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27 февраля этот материал опубликовали на сайте «Спартака», но в тот же день удалили.
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Трахтенберг назвал это технической ошибкой и извинился за публикацию.