На сайте «Спартака» появился оскорбительный текст про фанатов, затем его удалили. Пресс-атташе клуба принес извинения

Сегодня, 27 февраля, на официальном сайте «Спартака» появилась публикация, в которой критикуются болельщики, устроившие акцию 25 февраля.

Фанаты красно-белых расклеили в Москве афиши фильма «Фантастические твари», на которых были изображены владелец клуба Леонид Федун, вице-президент Наиль Измайлов, а также футболисты Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров.

Этой акции был посвящен материал на сайте Bobsoccer под названием «Понты дороже денег», впоследствии он появился и на ресурсе «Спартака».

В заявлении болельщиков, организовавших акцию, называют провокаторами, которые «кусают руку, которая их кормит». Также присутствует фраза: «Ни один хозяин не пойдет на поводу у нищебродов».

Через некоторое время этот текст был удален, а пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг принeс свои извинения за случившееся.

«Это техническая ошибка, кто-то нам вставил эту публикацию. Сами мы бы такое никогда не поставили. Это тот же самый случай, когда вместо ромбика появился Ататюрк. Приносим извинения, что так получилось. Возможно, в течение дня может еще что-то такое случиться, просим этим не пользоваться. Мы сейчас обо всем объявим в соцсетях», – сказал Трахтенберг.

ФОТО

Фанаты «Спартака» расклеили по Москве афиши фильма «Фантастические твари» с изображением Глушакова, Комбарова, Реброва