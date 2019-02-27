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    На сайте «Спартака» появился оскорбительный текст про фанатов, затем его удалили. Пресс-атташе клуба принес извинения

    Сегодня, 27 февраля, на официальном сайте «Спартака» появилась публикация, в которой критикуются болельщики, устроившие акцию 25 февраля.

    Фанаты красно-белых расклеили в Москве афиши фильма «Фантастические твари», на которых были изображены владелец клуба Леонид Федун, вице-президент Наиль Измайлов, а также футболисты Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров.

    Этой акции был посвящен материал на сайте Bobsoccer под названием «Понты дороже денег», впоследствии он появился и на ресурсе «Спартака».

    В заявлении болельщиков, организовавших акцию, называют провокаторами, которые «кусают руку, которая их кормит». Также присутствует фраза: «Ни один хозяин не пойдет на поводу у нищебродов».

    Через некоторое время этот текст был удален, а пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг принeс свои извинения за случившееся.

    «Это техническая ошибка, кто-то нам вставил эту публикацию. Сами мы бы такое никогда не поставили. Это тот же самый случай, когда вместо ромбика появился Ататюрк. Приносим извинения, что так получилось. Возможно, в течение дня может еще что-то такое случиться, просим этим не пользоваться. Мы сейчас обо всем объявим в соцсетях», – сказал Трахтенберг.

    ФОТО

    Фанаты «Спартака» расклеили по Москве афиши фильма «Фантастические твари» с изображением Глушакова, Комбарова, Реброва

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    27.02.2019 13:41
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 28 февраля 2019, 01:01

      В опу пусть свои извинения засунет!!!федуну,глушу и Ко!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 27 февраля 2019, 22:03

      да задолбали уже...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 18:34

      И такие люди руководят Спартаком.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3697

      lordmrv 27 февраля 2019, 18:26

      Вот чисто интересно - а не те ли персонажи, которые обвиняли Назарова в раскачивании лодки, сами теперь пытаются ее раскачать (или утопить)?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 27 февраля 2019, 17:27

      Трахтенберг опять "миллионера включил", а потом в кусты: "американские хакеры хотели лаврова уколоть посильнее". Что он там федуну за услуги оказывает, что его до сих пор в штате держат...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3438

      violator20 27 февраля 2019, 16:45

      Ну во первых хочу поправить, Федун не был изображён на афише, остальные были и надпись "Когда вы уже уйдете из Спартака"
      А эта статья на официальном сайте полностью характеризует отношение руководства команды к своим болельщикам.Например-
      Заказывает музыку тот кто платит, а не нищеброды.Просто потом видимо посчитали что текст слишком вызывающий и поспешили оправдаться что сайт взломали.

      11
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 27 февраля 2019, 15:43

      Выходит клубу менять некоторых болельщиков, а некоторым болельщикам клуб?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      Проект "ЭМИЛИЯ" 27 февраля 2019, 14:45

      Проверьте, у вас там сисадмин, случайно, не на коне на работу приезжает.

      10
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      Рейтинг: +748

      99-й > Проект "ЭМИЛИЯ" 27 февраля 2019, 15:30

      Не, он на электричке)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6913

      батог > 99-й 27 февраля 2019, 16:03

      На паровозе !!!

      4
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 27 февраля 2019, 14:33

      А обстановка как специально нагнетается,,,,у фанатов акции,,,а клуб как спецом в этот момент вбрасывает инфу что хочет оставить работать в клубе Реброва и Ещенко,,,,и не кто не хочет идти на уступки,,,,,А впереди важнейшая игра с Краснодаром,,,,,

      5
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    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 27 февраля 2019, 14:29

      Это каким образом клуб кормит болельщиков????я вот хожу на стадион и плачу свои деньги,,,так же подписан на спортивный канал,,,,так что скорей всего мы кормим

      8
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